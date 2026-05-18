Rusia își schimbă din nou planurile! După luni bune în care dialogul părea total scos din ecuație, Kremlinul vrea acum să-și lase deschisă „portița” pentru o pace, al cărei mediator să fie SUA. Schimbarea de plan vine în urma evoluției militare și diplomatice care readuc în prim front ideea unei soluții de negociere.

Care sunt declarațiile din partea Kremlinului?

O noutate din partea Kremlinului este că a decis să-și schimbe mesajul față de pozițiile recente, oficialii ruși vorbesc acum despre posibilitatea reluării discuțiilor de pace privind războiul cu Ucraina. Semnalul vine după luni bune în care Moscova a minimizat această idee de pace, punând cont pe obiectivele militare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskos, a declarat că procesul diplomatic ar putea fi reluat în „viitorul apropiat”.

„Ne așteptăm ca acest proces să fie reluat și sperăm că partenerii americani își vor continua eforturile de mediere și de promovare a păcii în acest context”, a declarat Dmitry Peskov, potrivit .

Însă, declarația purtătorului de cuvânt contracarează declarațiile anterioare ale ministrului rus de externe, Sergey Lavrov, care afirmase că negocierile nu sunt o prioritate pentru .

Cum sunt influențate discuțiile politice de poziția ambelor țări pe front?

Schimbarea de ton din partea Rusiei apare după ce dinamica de pe frontul de luptă și atacurile cu rază de lungă acțiune influențează tot mai mult aceste discuții politice. Atât Kievul, cât și partenerii săi occidentali urmăresc menținerea unei presiuni constante asupra Rusiei

Ultimele runde oficiale de discuții „pentru pace” au avut loc între Ucraina, Rusia și SUA, în februarie, însă întâlnirile planificate ulterior au fost amânate, iar mai apoi anulate, din cauza Războiului din Orientul Mijlociu.

În acest timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a insistat în mod repetitiv că dialogul nu este blocat definitiv.

„Suntem mult mai puternici astăzi decât am fost în ultimele șase luni”, a declarat Volodymyr Zelenskyy, potrivit sursei menționate.

Tot el a transmis că Ucraina așteaptă implicarea unor trimiși americani în relansarea procesului diplomatic ce ar urma în perioada următoare.

Ce anume stopează negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina din a trece mai departe?

Deși discuțiile au ajuns din nou pe masa Kremlinului, pozițiile de fond rămân la fel de divergente. Problema teritorială pare să fie principalul care stă în fața unui acord de pace.

Ucraina susține ideea înghețării actualei linii a frontului ca bază pentru un armistițiu, în timp ce Rusia insistă asupra retragerii armatei ucrainene din regiuni precum Donbas, ca o „precondiție” pentru înțelegere.

În situația actuală, diplomația pare să funcționeze ca un instrument de presiune reciprocă mai mult decât unul care ar duce la rezolvarea conflictului. Reluarea discuțiilor legate de page depinde de evoluția de pe front și de poziția adoptată de SUA.