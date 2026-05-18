Un depozit din Bragadiru a luat foc luni seară. Flăcările s-au extins rapid la o hală de cauciucuri. Din cauza degajărilor uriașe de fum, autoritățile au emis imediat un mesaj de avertizare RO-Alert pentru populația din zonă.
Echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență pe Șoseaua Alexandriei pentru a stinge flăcările care au cuprins întreaga structură. Salvatorii încearcă să izoleze flăcările.
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au oferit detalii oficiale direct de la locul evenimentului.
„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri, pe Şoseaua Alexandriei, Bragadiru. Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1000 mp, cu degajări foarte mari de fum”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.