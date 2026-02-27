Aproape 130.000 de români dețin legal arme acasă, iar datele oficiale arată că numărul acestora a crescut accelerat într-un singur an. În același timp, autoritățile semnalează tot mai multe încălcări ale legislației, inclusiv infracțiuni grave legate de folosirea armelor.

Câți români dețin arme și ce tipuri sunt înregistrate

La finalul anului 2025, Poliția Română avea în evidență 129.531 de persoane fizice autorizate să dețină arme și muniții, potrivit datelor transmise presei. „La sfârșitul anului 2025, la nivel național, erau autorizate să dețină arme și muniții 129.531 de persoane fizice (…) în total, 172.909 arme letale (…) și 72.684 de arme neletale”, a transmis . La acestea se adaugă peste 2.400 de persoane juridice, care aveau înregistrate alte peste 32.000 de arme.

În paralel cu extinderea numărului de deținători, autoritățile au constatat o creștere semnificativă a faptelor ilegale. În cursul anului 2025, sute de arme au fost indisponibilizate, inclusiv arme deținute legal, dar utilizate sau păstrate cu încălcarea normelor.

„În cursul anului 2025, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 670 de arme letale deținute legal (…) și 291 de arme letale ”, a mai precizat Poliția Română. Totodată, anchetatorii au documentat aproape 2.000 de infracțiuni legate de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și zeci de cazuri de uz de armă fără drept.

Cum arată comparația cu anul precedent

Creșterea este evidentă și în raport cu 2024, când numărul era de aproximativ 110.000. Practic, într-un singur an, au fost înregistrați aproape 20.000 de posesori noi, în timp ce numărul suspecților cercetați penal a crescut semnificativ.

„Pe parcursul anului 2024, au fost constatate 1.499 de infracțiuni (…) cercetările fiind efectuate față de 820 de suspecți”, arată datele oficiale, comparativ cu peste 1.000 de suspecți în 2025. Deși numărul armelor legale confiscate a scăzut, infracționalitatea asociată regimului armelor a urcat, relatează Ziare.com.

Unde se află cele mai multe arme din România

Potrivit Poliției, județele cu cei mai mulți deținători de arme letale sunt Bihor, Arad, Caraș-Severin, Dolj, Timiș și municipiul București. Autoritățile subliniază că muniția este strict reglementată, fiecare posesor având limite clare stabilite prin lege.

Conform legislației în vigoare, cantitățile maxime de muniție diferă în funcție de tipul armei și destinația acesteia, aspect monitorizat permanent de structurile de specialitate.