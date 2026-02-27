B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Aproape 130.000 de români au arme acasă, dar cresc și încălcările legii. Ce arată datele Poliției Române

Aproape 130.000 de români au arme acasă, dar cresc și încălcările legii. Ce arată datele Poliției Române

Iulia Petcu
27 feb. 2026, 09:16
Aproape 130.000 de români au arme acasă, dar cresc și încălcările legii. Ce arată datele Poliției Române
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. Câți români dețin arme și ce tipuri sunt înregistrate
  2. Cum arată comparația cu anul precedent
  3. Unde se află cele mai multe arme din România

Aproape 130.000 de români dețin legal arme acasă, iar datele oficiale arată că numărul acestora a crescut accelerat într-un singur an. În același timp, autoritățile semnalează tot mai multe încălcări ale legislației, inclusiv infracțiuni grave legate de folosirea armelor.

Câți români dețin arme și ce tipuri sunt înregistrate

La finalul anului 2025, Poliția Română avea în evidență 129.531 de persoane fizice autorizate să dețină arme și muniții, potrivit datelor transmise presei. „La sfârșitul anului 2025, la nivel național, erau autorizate să dețină arme și muniții 129.531 de persoane fizice (…) în total, 172.909 arme letale (…) și 72.684 de arme neletale”, a transmis Poliția Română. La acestea se adaugă peste 2.400 de persoane juridice, care aveau înregistrate alte peste 32.000 de arme.

În paralel cu extinderea numărului de deținători, autoritățile au constatat o creștere semnificativă a faptelor ilegale. În cursul anului 2025, sute de arme au fost indisponibilizate, inclusiv arme deținute legal, dar utilizate sau păstrate cu încălcarea normelor.

„În cursul anului 2025, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 670 de arme letale deținute legal (…) și 291 de arme letale deținute ilegal”, a mai precizat Poliția Română. Totodată, anchetatorii au documentat aproape 2.000 de infracțiuni legate de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și zeci de cazuri de uz de armă fără drept.

Cum arată comparația cu anul precedent

Creșterea este evidentă și în raport cu 2024, când numărul deținătorilor legali era de aproximativ 110.000. Practic, într-un singur an, au fost înregistrați aproape 20.000 de posesori noi, în timp ce numărul suspecților cercetați penal a crescut semnificativ.

„Pe parcursul anului 2024, au fost constatate 1.499 de infracțiuni (…) cercetările fiind efectuate față de 820 de suspecți”, arată datele oficiale, comparativ cu peste 1.000 de suspecți în 2025. Deși numărul armelor legale confiscate a scăzut, infracționalitatea asociată regimului armelor a urcat, relatează Ziare.com.

Unde se află cele mai multe arme din România

Potrivit Poliției, județele cu cei mai mulți deținători de arme letale sunt Bihor, Arad, Caraș-Severin, Dolj, Timiș și municipiul București. Autoritățile subliniază că muniția este strict reglementată, fiecare posesor având limite clare stabilite prin lege.

Conform legislației în vigoare, cantitățile maxime de muniție diferă în funcție de tipul armei și destinația acesteia, aspect monitorizat permanent de structurile de specialitate.

Tags:
Citește și...
Cum a sustras Romina Gingașu o barcă din patrimoniul României ca să o facă cadou soțului Piero Ferrari. Apare și semnătura lui Ciolacu (GALERIE FOTO)
Eveniment
Cum a sustras Romina Gingașu o barcă din patrimoniul României ca să o facă cadou soțului Piero Ferrari. Apare și semnătura lui Ciolacu (GALERIE FOTO)
Statul schimbă regulile pentru plata amenzilor. Contravenienții nu vor mai putea plăti jumătate din minimul legal
Eveniment
Statul schimbă regulile pentru plata amenzilor. Contravenienții nu vor mai putea plăti jumătate din minimul legal
Un nou incident cu o dronă la granița cu Ucraina. Mesaj RO-Alert emis pentru locuitorii din Tulcea
Eveniment
Un nou incident cu o dronă la granița cu Ucraina. Mesaj RO-Alert emis pentru locuitorii din Tulcea
Viorel Salvador Caragea, noul șef UM Sadu, condamnat definitiv în două dosare civile. Ce acuzații publice l-au costat mii de euro
Eveniment
Viorel Salvador Caragea, noul șef UM Sadu, condamnat definitiv în două dosare civile. Ce acuzații publice l-au costat mii de euro
 O maşină a luat foc în mers: În autoturism se aflau doi adulți și un copil 
Eveniment
 O maşină a luat foc în mers: În autoturism se aflau doi adulți și un copil 
Victorie în instanță după 12 ani: Un biciclist primește 100.000 de euro despăgubire pentru o groapă din Capitală
Eveniment
Victorie în instanță după 12 ani: Un biciclist primește 100.000 de euro despăgubire pentru o groapă din Capitală
Avalanșă de proporții la Bâlea Lac, surprinsă de turiști. Ce avertisment lansează salvamontiștii (VIDEO)
Eveniment
Avalanșă de proporții la Bâlea Lac, surprinsă de turiști. Ce avertisment lansează salvamontiștii (VIDEO)
Restricții de trafic la Fântâna Miorița după o surpare. Ce impact are șantierul Magistralei 6 asupra circulației
Eveniment
Restricții de trafic la Fântâna Miorița după o surpare. Ce impact are șantierul Magistralei 6 asupra circulației
Primăria Iași a mărit ilegal salariile: Zeci de angajați trebuie să restituie sumele
Eveniment
Primăria Iași a mărit ilegal salariile: Zeci de angajați trebuie să restituie sumele
Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026–2027 a fost aprobat. Ce trebuie să știe părinții înainte de înscrieri
Eveniment
Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026–2027 a fost aprobat. Ce trebuie să știe părinții înainte de înscrieri
Ultima oră
10:19 - Cum a sustras Romina Gingașu o barcă din patrimoniul României ca să o facă cadou soțului Piero Ferrari. Apare și semnătura lui Ciolacu (GALERIE FOTO)
09:49 - Statul schimbă regulile pentru plata amenzilor. Contravenienții nu vor mai putea plăti jumătate din minimul legal
09:41 - Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților. Ce mesaj a transmis președintele despre echitate și ce promisiuni le face magistraților
08:58 - Un nou incident cu o dronă la granița cu Ucraina. Mesaj RO-Alert emis pentru locuitorii din Tulcea
08:38 - TVA mai mare, prețuri și mai mari decât se estima. Ce arată raportul BNR despre reacția comercianților și inflația din 2025
08:27 - Răsturnare de situație în competiția pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Netflix se retrage și lasă victoria celor de la Paramount
07:46 - Vremea pentru 27 februarie. Primăvara este tot mai aproape. Final de săptămână cu temperaturi ridicate
07:25 - Ședință la Guvern. Miniștrii chemați să adopte noi măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA
00:00 - Hillary Clinton solicită audierea lui Donald Trump în dosarul Epstein: Ce a declarat în fața Congresului
23:54 - Cum a slăbit Andreea Marin 20 de kilograme: „Nu există scuze și nu există nu se poate dacă respecți grija față de tine” (VIDEO, FOTO)