Smartphone-ul cu ecran mare și tehnologie care presupune acces la o multitudine de aplicații și face parte din viața celor mai mulți dintre noi. E greu de imaginat viața în afara lumii digitale. Și totuși…

Smartphone pică în desuetudine

Din ce în ce mai mulți oameni renunță, la nivel global, la dispozitivele care îi țin legați de mediul online. Din diferite motive, aceștia renunță la smartphone și la tot ceea ce reprezintă acesta, preferând revenirea la vechile telefoane simple, cu taste, și cu un număr foarte redus de funcții. Practic, spun cei care au semnalat fenomenul, avem de-a face cu o revoluție anti-smartphone.

Susținătorii acestei mișcări își motivează preferințele spunând că vor să aibă mai mult intimitate, liniște, timp și să dețină controlul asupra propriei vieți. Este răspunsul la oboseala cronică provocată de notificările nu se opresc niciodată și de aplicațiile care consumă foarte mult timp de pe smartphone.

de bază – așa numitul dumbphone – este necesar doar pentru apeluri, SMS, calendar, alarmă și, eventual, câteva instrumente de bază. Revenirea la acesta reprezintă o acțiune de igienă mentală foarte utilă, după cum relatează .

Cum se justifică mișcarea

Susținătorii mișcării arată că aplicațiile și notificările pe care le primesc utilizatorii de pe smartphone necesită atenția acestora. Aceștia vorbesc despre o „taxă pe concentrare”, care se concretizează în productivitate mai mică la muncă, somn mai prost și stres mai mare. Aceste neajunsuri dispar dacă se folosește un dumbphone. Dispare tentația de a verifica postările de pe rețelele sociale sau e-mailul.

Al doilea motiv este legat de intimitatea pe care ți-o răpește un dispozitiv cu tehnoloie avansată. Multe aplicații gratis implică furnizarea unor informații personale: preferințe, locație, obiceiuri. Un telefon simplu nu are magazin de aplicații, nici tracking omniprezent și nici feed-uri care te cartografiază în detaliu. Iar mai puține permisiuni implică mai puțină intruziune în viața personală.

Pe cale de consecință, cei care susțin revoluția împotriva smartphone spun că principalele beneficii sunt:

un somn mai bun (pentru că scade expunerea la ecran seara);

productivitate mai mare (timpul de lucru nu mai este fragmentat);

relații sociale îmbunătățite (atenție deplină în conversații);

se reduce impulsul de cumpărare;

anxietatea digitală devine vizibil mai mică.

Diferența dintre smartphone și dumbphone

Noile telefoane simple pun accent pe un design curat, materiale solide și ergonomie. Interfețele sunt minimaliste, cu iconuri puține și meniuri scurte. Funcționalitățile sunt gândite doar ca unelte, o agendă de contacte, calendar, alarmă, notițe sau autentificare în doi pași pentru conturile importante. Datorită numărului mic de funcții, bateria ține zile, nu ore.

Acestea sunt ideale pentru cei care nu mai fac față stresului cotidian provocate de smartphone. Fie că este vorba despre profesioniști copleșiți de notificări, de părinți care vor să-și protejeze copiii de aplicații invazive,de elevi și studenți care trebuie să-și apere timpul de studiu, oricine sesizează că telefonul a ajuns să-i conducă viața poate achiziționa un dumbphone.

Este mai greu să te obișnuiești cu ele dacă viața sau munca ta depinde de anumite aplicații (bănci, hărți avansate, autentificări complexe). În aceste condiții se recomandă un compromis. Smartphone este păstrat și folosit doar pentru anumite activități, punctuale, strict necesare. Iar pentru restul, conversații, mesaje șamd puteți folosi telefoane simple.

Telefoanele simple te obligă să decizi ce contează, un apel, un apel, un SMS sau un calendar bine ținut. Minimalismul digital ajută la , la reducerea anxietății și a stresului provocate de tehnologie.