Lipsa descrierilor clare din textele biblice a dat naștere, de-a lungul timpului, unor numeroase teorii despre înfățișarea lui Iisus. Specialiștii au încercat să reconstituie imaginea sa apelând la indicii indirecte, surse istorice și date antropologice. Rezultatul este o imagine posibilă, dar departe de a fi certă.

Tăcerea din Biblie, un detaliu esențial

Principala sursă de informații despre viața lui Iisus rămâne , în special Noul Testament. Cu toate acestea, textele nu oferă nicio descriere explicită a trăsăturilor sale fizice, scrie Click.

Acest lucru nu este întâmplător, spun specialiștii. În alte cazuri, Biblia evidențiază clar anumite caracteristici fizice ale personajelor. De exemplu, regele Saul este remarcat pentru statura sa impunătoare, iar Zacheu este descris ca fiind scund.

Prin comparație, absența unor astfel de detalii în cazul lui Iisus sugerează că nu ieșea în evidență din punct de vedere fizic. Cel mai probabil, avea o înfățișare obișnuită pentru vremea sa.

Episoadele care susțin ipoteza unei înfățișări comune

Există mai multe momente din Biblie care întăresc această idee. În unele situații, Iisus nu este recunoscut imediat, ceea ce indică faptul că nu avea trăsături distinctive.

Un exemplu important este momentul arestării. Iuda este nevoit să îl indice soldaților printr-un gest clar – un sărut. Dacă Iisus ar fi avut o statură sau o înfățișare ieșită din comun, identificarea sa ar fi fost mult mai simplă.

Acest detaliu sugerează că nu se diferenția vizibil de cei din jurul său.

Ce spun sursele istorice din afara Bibliei

Mai mulți autori din primele secole îl menționează pe Iisus, însă niciunul nu oferă descrieri fizice.

În schimb, o referință interesantă apare în scrierile filosofului Celsus, care susținea că Iisus ar fi fost „mic și lipsit de noblețe”. Afirmația este însă contestată de teologul Origen, care o respinge ca fiind nefondată.

Având în vedere că Celsus era un critic al creștinismului, opinia sa este privită cu rezerve de istorici.

O estimare bazată pe date antropologice

În lipsa unor descrieri clare, cercetătorii au apelat la datele antropologice ale epocii. Analizele scheletelor descoperite în regiune arată că înălțimea medie a unui bărbat evreu din acea perioadă era de aproximativ 1,65 metri.

Astfel, este foarte probabil ca și Iisus să fi avut o statură similară, fără trăsături fizice care să îl facă remarcat.

O imagine definită de mesaj, nu de aspect

Chiar dacă detaliile despre înfățișarea lui Iisus rămân incerte, specialiștii sunt de acord asupra unui aspect: influența sa nu a avut legătură cu imaginea fizică.

Figura sa a devenit una universală nu prin trăsături exterioare, ci prin mesajul transmis și impactul asupra istoriei. Tocmai această lipsă de detalii a permis ca imaginea lui Iisus să fie reinterpretată de-a lungul timpului, în funcție de cultură și epocă.