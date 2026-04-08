Loteria Română mută tragerile speciale de Paște pe 11 aprilie. Ce premii sunt în joc

Joi, 9 aprilie, și duminică, 12 aprilie, nu vor avea loc trageri loto, iar tragerile speciale ale Paștelui vor avea loc sâmbătă, 11 aprilie, când Loteria Română va organiza trageri duble pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

De ce nu sunt trageri Loto joi și duminică

Loteria Română a anunțat că, joi, 9 aprilie, și duminică, 12 aprilie, nu vor avea loc , deoarece tragerile speciale Loto ale Sărbătorilor de Paște vor fi concentrate în ziua de sâmbătă, 11 aprilie. Mutarea a fost justificată prin organizarea tragerilor speciale în aceeași zi, pentru fiecare din jocurile vizate.

Sâmbătă, 11 aprilie, vor avea loc trageri duble pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, fiecare joc având o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I astfel:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei;

JOKER – 100.000 de lei;

LOTO 5/40 – 50.000 de lei.

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49: 16 lei;

pentru JOKER: 14 lei;

pentru LOTO 5/40: 10 lei;

pentru NOROC: 4 lei;

pentru NOROC PLUS: 3 lei;

pentru SUPER NOROC: 2 lei.

Premii și reporturi la tragerile Loto

La tragerile loto de duminică, 5 aprilie, Loteria Română a acordat peste 36.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,51 milioane de lei.

Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

De asemenea, la Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 133.900 de lei (peste 26.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 237.300 de lei (peste 46.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 156.000 de lei (peste 30.600 de euro).

Premii câștigate la Loteria Română

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 302.197,68 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție din Tecuci, județul Galați.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 282.603,55 de lei, biletul fiind jucat la o agenție din Năvodari, județul Constanța.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-au înregistrat 2 câștiguri a câte 59.330,50 de lei fiecare, biletele norocoase fiind jucate la o agenție din Galați și pe platforma Loteriei Române, .