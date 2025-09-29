B1 Inregistrari!
Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?

Selen Osmanoglu
29 sept. 2025, 14:23
Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce recomandă medicul dimineața
  2. Ce mâncăm la masa de prânz
  3. Ce mâncăm seara
  4. „De 10 ori mai sănătos decât cacao”

Virgiliu Stroescu, unul dintre cei mai cunoscuți medici în endocrinologie și boli metabolice, a dezvăluit ce mănâncă pentru a se menține sănătos. El a făcut recomandări de alimente pentru fiecare masă.

Ce recomandă medicul dimineața

Medicul a mărturisit că el își începe diminețile cu un pahar de apă plată pentru hidratare. Ulterior,  după 10-15 minute, acesta ia un mic dejun bogat în alimente vegetariene, precum cereale, semințe și soia.

„Dimineața, în general, este bine să mâncăm cereale, obligatoriu cereale, în special fulgi de ovăz. Eu îi fierb, apoi pun semințe de floarea soarelui, semințe de dovleac, semințe de chia… Mănânc și pâine integrală, mai iau și niște soia, brânza de soia care este formidabilă. Brânza de animal nu e sănătoasă, se produce prin coagularea cazeinei. Cazeina este cea mai alergizantă proteină a organismului nostru”, a spus Dr. Stroescu, conform Click.

Ce mâncăm la masa de prânz

La masa de prânz, medicul recomandă salate, legume și leguminoase, în special pentru supe și ciorbe, pregătite fără carne. De asemenea, el reamintește de paharul de apă.

„Cum mergem la masă este bine să bem apă…. Nu ar fi rău să bem o supică de legume… Hrana vegetală e vie, pe când hrana animală nu are viață”, a mai precizat specialistul.

Ce mâncăm seara

Seara, medicul spune că mănâncă, dar în cantități mici. El a dat sfaturi și pentru cei care vor să slăbească.

„Dacă vrei să slăbești, nu trebuie să mai mănânci nimic seara, doar să bei apă. Nu trebuie să mănânci cu 3-4 ore înainte de somn sau, dacă vrei ceva foarte simplu, poți opta pentru o salată, un griș, orez sau un fruct – un măr sau două”, a explicat Dr. Virgiliu Stroescu.

„De 10 ori mai sănătos decât cacao”

Medicul a venit și cu o alternativă mai sănătoasă pentru cacao: carobul. Se poate face ciocolată din acesta.

„Carobul este praf de roșcove, are vitamine formidabile și este de 10 ori mai sănătos decât cacao. Se poate face ciocolată din el”, a spus doctorul.

