Ben, un medic , a tras un și a avertizat toți iubitorii de câini că nu ar trebui să le dea un fruct comun. Acesta poate avea consecințe semnificative.

Despre ce fruct este vorba

Ben The Vet, cunoscut pe rețelele de socializare, a tras un semnal de alarmă și a spus stăpânilor de câini să nu le dea struguri și stafide.

„Strugurii, stafidele (strugurii uscați) și în special produsele precum plăcintele tocate care conțin o mulțime de stafide pot provoca insuficiență renală la câini. Până de curând, însă, nu am înțeles cu adevărat de ce mulți câini sunt bine după ce au mâncat aceste articole, în timp ce alții au devenit foarte slabi”, a explicat acesta.

Ce spune medicul veterinar

„Ingestia chiar și a unor cantități mici poate prezenta un risc, în special pentru câinii mici”, a mai spus Ben.

„Deci, dacă câinele tău reușește să mănânce struguri/stafide, contactează medicul veterinar cât mai curând posibil pentru sfaturi și probabil te va sfătui să-ți aduci câinele pentru inducerea emezei (pentru o injecție care să fie administrată pentru a-l face să vomite)”, a adăugat acesta.

Strugurii uscați (stafidele, sultaninele sau coacăzele) sunt considerați a fi mai dăunători decât strugurii proaspeți, așa că este important ca proprietarii să-și țină animalele de companie departe de fructele utilizate în mod obișnuit la coacere, scrie .

Simptomele la care să fii atent

Simptomele otrăvirii cu struguri la câini sunt următoarele:

Vomitat

Diaree

Dureri de burtă

Oboseală sau slăbiciune

Sete

Schimbări în cât de des urinează

Semne de deshidratare, cum ar fi gâfâitul sau nasul uscat

Colaps

Ben The Vet este un medic veterinar prezent pe rețelele de socializare. Acesta își dorește să educe iubitorii de animale și oferă sfaturi legate de sănătatea și bunăstarea blănoaselor.

Acesta a avertizat că dacă animăluțul tău prezintă unul dintre simptomele menționate mai sus, atunci el trebuie dus urgent la un specialist.