Cum de au descoperit PNL-iștii abia acum că e nesustenabilă creșterea de pensii de la anul? Simona Spătaru (USR): Au girat acest dezastru de la bun început. E bătaie de joc pe față din partea lor, să joace acest teatru (VIDEO)

Senatorul USR, Simona Spătaru, a avut o intervenție pe B1 TV, în emisiunea „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, unde a spus cum de au descoperit PNL-iștii abia acum că e nesustenabilă creșterea de pensii de la anul.

“Pentru că au girat acest dezastru de la bun început. Nu le este nimic necunoscut din ce se întâmplă, acum, în România, în finanțele României. Au știut foarte bine încă de anul trecut, când au cheltuit stânga-dreapta, fără să mai termine, și cu angajări, și cu toate contractele pe care atunci nu le-au verificat.

La momentul ăsta, sincer, este cel puțin cinic, dar, oricum, bătaie de joc pe față, ca să nu evit cuvintele mai tari, din partea PNL-ului să joace acest teatru. Din poziția de ministru de Finanțe, domnul Boloș, cred că deja ne-a dovedit ce poate, au girat împreună acest buget mincinos, a girat până la acest moment tot ce s-a cheltuit și pe acest an, deci au adâncit gaura financiară, iar la final, acum, nu poate PNL-ul să vină și să scoată, așa, pălăria și să spună, ‘Vai, dar ce am găsit aici, este cumplit. Nu suntem noi cei care am făcut’, este foarte fals. Ce este adevărat este că n-or să fie bani și că este o minciună gogonată. Nu or mai vrea să o gireze pe aceasta, pentru anul viitor, pentru a mări pensiile. Gândiți-vă că trebuie să scoată din buget vreo 15,6 miliarde, anul viitor, pentru această creștere firească, pentru a acoperi inflația, dar promit, cine mai crede, că în septembrie mai vin cu o majorare importantă.

Alte 12 miliarde doar pentru 4 luni, cât o să fie septembrie-decembrie, anul viitor. Și iată că punând și deficitul în care se află fondul de pensii, acum, ajungem la o sumă de aproximativ 45 de miliarde numai pentru fondul de pensii necesare aceste sume, pentru anul viitor, absurdități, nu crede nimeni nici Zâna Măseluță în toate aceste calcule”.