Începutul noului an școlar se apropie cu pași repezi, iar părinții se asigură că micuții lor nu o să aibă o trecere prea bruscă între programul de vacanță și cel din timpul școlii, astfel că au început readaptarea. Nu este suficient să aibă pregătite toate rechizitele, ci și să-și reia programul de somn şi să reintroducă în activitățile zilnice și o perioadă de studiu.

Cuprins:

Ce alimente ar trebui să consume elevii La ce îi sfătuiesc psihologii pe părinți să fie atenți Când va fi următoarea vacanță a elevilor

Ce alimente ar trebui să consume elevii

Elevii care au avut grijă la programul lor din vacanță, la ce activități întreprind, ce mănâncă și cât dorm, sunt ca și gata pentru noul an școlar. Cei care, în schimb, și-au petrecut majoritatea timpului liber în fața ecranelor și au inversat noaptea cu ziua, riscă să aibă un șoc la începutul școlii dacă nu încep încă de pe acum readaptarea.

„Ar trebui pus copilul să fie pus într-un program care va fi asemănător cu cel şcolar. În sensul că trebuie să se trezească la o anumită oră, să se culce la o anumită oră, să mâncânce la o anumită oră. Va trebui să fie pus să-şi reamintească anul precedent, sau pentru cei care intră în clasa pregătitoare, nişte activităţi simple”, a declarat Irina Badrajan, de familie, pentru .

Meniul este şi el foarte important și poate contribui pozitiv la imunitatea organismului şi capacitatea de concentrarea la începutul anului şcolar.

„Trebuie să punem accent pe alimente cu un conţinut mai ridicat de acizi graşi, de OMEGA, cum ar fi peştele, nucile, seminţele şi toate tipurile de fructe. Proteina slabă din carne de curcan, ou. Atât fructele cât şi legumele trebuie să fie de sezon şi cât mai intens colorate”, a declarat Daniela Bălănucă, dietetician.

La ce îi sfătuiesc psihologii pe părinți să fie atenți

Pentru unii copii, începutul de an vine cu foarte multe emoții, printre care, uneori, se numără și frica. De aceea este extrem de important ca părinții să acorde atenție și pregătirii emoționale a celor mici și să-i ajute să treacă peste perioade de nesiguranță.

„Facem loc subiectului de şcoală, facem loc exprimării emoţiilor şi aici vine locul părintelui de a normaliza, inclusiv teama pe care unii o simt, nerăbdarea altora, se produce astfel reglarea emoţilor cu ajutorul nostru”, a declarat Codruta Covașă, psihoterapeut.

Învăţătoarele sunt și ele pregătite pentru trecerea la programul de școală. Prima săptămâna va fi una cu activități mai ușoare, astfel încât copii să aibă timp să se acomodeze din nou cu mediul.

„Începem puţin mai lejer săptămâna, prima săptămână, începem cu jocuri, tabla electronica, un filmuleţ, ne aducem aminte şi de vacanţă”, a declarat o .

Când va fi următoarea vacanță a elevilor

Iar cei care sunt deja cu gândul la următoarea vacanță, este important să fie ca va fi abia în ultima săptămână din octombrie.