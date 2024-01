Cum ne revenim după noaptea de Revelion, remedii naturale pentru a scăpa de  mahmureală 

Pe lângă veselia cu care am întâmpinat trecerea în noul an, petrecerea de Revelion poate avea urmări neplăcute pentru cei care, în plină euforie, n-au sesizat că au depășit limita cu ceva pahare în plus.

Firesc, î , organismul reacționează și cei pomeniți mai sus se trezesc cu stări de greaţă, dureri de cap sau ameţeală, dar, miloși din fire, specialiştii au o serie de recomandări pentru a scăpa de mahmureală.

Ce trebuie să faci ca să scapi de mahmureală

1. Hidratați-vă foarte bine. Este foarte importat să beți cât mai multă apă, fie că este apă plată sau apă de cocos, mai ales că la trezire există oricum și senzația de sete și gât uscat. Foarte benefice sunt și ceaiurile de ghimbir, sucurile naturale, supele sau ciorbele.

2. Consumați fructe. Unele cercetări au demonstrat faptul că fructoza ajută corpul să proceseze alcoolul și aduc . În acest caz, banalele și kiwi ar fi cele mai bune fructe pentru a scăpa de mahmureală.

3. Beți zeama de varză murată. Definit ca un leac tradițional, zeama de varză e un preparat nelipsit din gospodăriile românilor. O cană de zeamă de varză murată vă scapă de durerea de cap și de greață. Este bogată în vitamina C, Potasiu, Fier și are grijă de tensiunea arterială.