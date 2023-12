Ce băutură este recomandată pentru dimineața de 1 ianuarie 2024, după petrecerea de Revelion / Se mai numește „Supa de cocktail”

Restaurantul american Hi-Lo Diner se confruntă, în fiecare an, , cu cea mai aglomerată zi. Patronii, care se află în stare de efervescență din noaptea precedentă, se adună în barul respectiv pentru a comanda meniul cu preparate clasice americane.

De cele mai multe ori, Bloody Mary, un cocktail vâscos, plin de legume și vodcă, se servește drept refugiu pentru cei care au petrecut mult prea mult cu o seară înainte.

„Se asociază cu o proprietate reparatoare”, a declarat Brian Bartels, barman și autorul cărții „The Bloody Mary: The Lore and Legend of Cocktail Classic”, scrie .

Bloody Mary, cea mai comandată băutură pe 1 ianuarie

„Am prieteni care îi spun „supă” sau „supă de cocktail” uneori”, a spus el. „La ce ne gândim când ne gândim la supă? De obicei înseamnă că suntem bolnavi și că trebuie să bem niște supă, pentru că ne face să ne simțim mai bine”, a spus Brian Bartels.

Ziua de 1 ianuarie a fost numită ca fiind „Ziua Națională Bloody Mary”.

Bloody Mary ar fi apărut în 1921, la Paris, unde Fernand „Pete” Petito, barman la Harry’s New York Bar (pe atunci cunoscut sub numele de The New York Bar), a fost creditat cu crearea unui cocktail alcoolic din suc de roșii condimentat cu sare și piper și câteva picături de sos Worcestershire.

O altă poveste a băuturii este că actorul George Jessel, cunoscut sub numele de „Toastmaster General al Statelor Unite” a creat această băutură în 1927, în Palm Beach, Florida, în urma unui meci de softball, care s-a transformat într-o beție.

„După ce am băut câteva pahare, am început cu toții să ne simțim puțin mai bine. Amestecul părea să elimine fluturii”, a scris Jessel.

„Pentru mine, aceasta este cea mai plauzibilă poveste de origine”, a scris Bartels în cartea sa.

„Jessel își asumă meritul pentru combinația de vodcă, sos Worcestershire și suc de roșii, iar Petiot a modernizat-o cu condimente și mirodenii”.

„Ingredientele care nu sunt alcoolice ale unui Bloody Mary furnizează electroliți, apă, vitamina C și vitamina B6, toate acestea putând ajuta în caz de mahmureală”.

„După ora 21:00, Bloody Marys ar trebui să fie denumit „Coșmarul barmanilor” pentru a-i descuraja pe cei ignoranți. End rant”, se arată într-o discuție pe Reddit.