Cum se spală corect fructele de pesticide? Metoda simplă pe care o recomandă specialiștii

Știm că fructele trebuie spălate înainte de a fi consumate. Din dorința de a face totul cât mai corect pentru noastră, ne complicăm și apelăm la metode care, de fapt, nu ne avantajează. Soluția eficientă este mult mai simplă.

Cuprins

Cum spălăm corect fructele

Bicarbonat și oțet?

Ce spune expertul

Cum spălăm corect fructele

Simplu și eficient! Heinz Wuth, un expert în știință alimentară, spune că spălarea cu rece la robinet este cea mai eficientă metodă de a curăța un fruct.

Această metodă poate îndepărta undeva în jur de 90% din reziduurile de pesticide, fără să fie nevoie să folosim ingrediente complicate înainte de a mânca, conform .

Bicarbonat și oțet?

Majoritatea pesticidelor folosite în agricultură sunt hidrosolubile. Acest lucru înseamnă că ele se dizolvă când intră în contact cu apa.

Este mult mai eficient să clătim fructele cu apă rece, decât să apelăm la ingrediente cum ar fi oțetul sau bicarbonatul care nu sunt atât de eficiente, de fapt.

Ce spune expertul

Specialistul spune că tot ce trebuie să facem este să înmuiem în apă fructele vreme de câteva zeci de secunde, apoi să folosim mișcări blânde pentru a curăța coaja acestora.

La final, fructele trebuie clătite sub un jet de apă rece și depozitate în condiții cât mai igienice.