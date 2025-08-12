Cum se spală corect fructele de pesticide? Metoda simplă pe care o recomandă specialiștii

Știm că fructele trebuie spălate înainte de a fi consumate. Din dorința de a face totul cât mai corect pentru sănătatea noastră, ne complicăm și apelăm la metode care, de fapt, nu ne avantajează. Soluția eficientă este mult mai simplă.
Simplu și eficient! Heinz Wuth, un expert în știință alimentară, spune că spălarea cu apă rece la robinet este cea mai eficientă metodă de a curăța un fruct.
Această metodă poate îndepărta undeva în jur de 90% din reziduurile de pesticide, fără să fie nevoie să folosim ingrediente complicate înainte de a mânca, conform Click.
Majoritatea pesticidelor folosite în agricultură sunt hidrosolubile. Acest lucru înseamnă că ele se dizolvă când intră în contact cu apa.
Este mult mai eficient să clătim fructele cu apă rece, decât să apelăm la ingrediente cum ar fi oțetul sau bicarbonatul care nu sunt atât de eficiente, de fapt.
Specialistul spune că tot ce trebuie să facem este să înmuiem în apă fructele vreme de câteva zeci de secunde, apoi să folosim mișcări blânde pentru a curăța coaja acestora.
La final, fructele trebuie clătite sub un jet de apă rece și depozitate în condiții cât mai igienice.