Incident grav pe cel mai mare vas de croazieră din lume. Un tobogan cu apă de 14 m s-a spart

O persoană a fost rănită pe celebrul „Icon of the Seas”, cel mai mare de croazieră din lume, după ce un panou de sticlă al unuia dintre cu apă ale vasului s-a spart.

Ce s-a întâmplat

Un pasager a fost rănit joi, când o parte a unui tobogan acvatic s-a spart la bordul navei Icon of the Seas a companiei Royal Caribbean.

Avaria a apărut în apropierea unuia dintre punctele de tensiune ale toboganului Frightening Bolt, înalt de 14 metri, un tobogan de tip „drop” promovat ca fiind cel mai mare de pe mare, conform .

După incident, pasagerii aflați la bordul vasului de croazieră au postat pe rețelele sociale mai multe imagini și videoclipuri în care se vede o gaură în porțiunea transparentă a tubului toboganului și apă țâșnind prin acea gaură pe puntea de dedesubt.

Royal Caribbean a precizat că pasagerul adult aflat în tub în momentul ruperii nu a căzut prin gaură și a primit îngrijiri pentru răni minore. Din fericire, nu se aflau pasageri sub tobogan când s-a produs avaria.

Toboganul va rămâne închis pentru restul croazierei, iar autoritățile desfășoară o investigație pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt.