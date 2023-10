Cum se vor calcula pensiile din 2025? Analistul economic Adrian Negrescu: Bugetul de pensii e o bombă cu ceas în momentul de față. Parcă sunt puse niște capcane în legea asta (VIDEO)

Analistul economic Adrian Negrescu a avut o intervenție în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, unde a spus cum vor crește pensiile în anul 2025.

“În prezent, este rata medie a inflației pe anul precedent, plus jumătate din creșterea reală a salariului mediu net pe economie. Deci în mod normal, ar trebui să crească cu 13,8 % de la 1 ianuarie. Din 2025, se aplică ori inflația, și ne spune Banca Națională care estimează că inflația va fi anul viitor, o inflație medie undeva la nivelul de 4,4 %, poate chiar mai mult, să zicem 6 %. Cu atât vor crește pensiile, pentru că celălalt factor luat în calcul, în această lege, se referă la creșterea contribuțiilor în bugetul de pensii. Păi noi ne ducem, din păcate, spre o scăderea a acestor contribuții, pentru că noi nu facem nimic pentru a stimula angajările în economie, pentru a crea locuri de muncă. Să nu uităm în perspectiva următorilor 10 ani, vom avea decrețeii, 1,7 milioane de oameni care vor ieși la pensie. Deci bugetul de pensii e o bombă cu ceas în momentul de față, astfel încât de acum încolo să nu ne gândim că procentul de creștere a bugetului de pensii va fi aplicat atunci când se indexează pensiile în fiecare an. Parcă sunt puse niște capcane în legea asta, menite să diminueze cheltuielile bugetului de pensii de la an la an, senzația asta o am.”