Cum pot elevii să își dezvolte competențele digitale într-un mod atractiv

Într-un context în care competențele digitale devin esențiale, competiția „Marea Aventură Digitală” (MAD) vine ca o inițiativă care își propune să facă diferența. Evenimentul, programat pe 9 mai, aduce împreună elevi din clasele III–VI din nouă județe, oferindu-le o experiență interactivă și provocatoare.

Timp de 90 de minute, participanții vor trece prin activități variate, precum puzzle-uri logice și exerciții de gândire algoritmică. În plus, vor explora și scenarii inspirate din inteligența artificială. Totul este gândit pentru a stimula curiozitatea și gândirea practică.

Înscrierea este gratuită, iar cei interesați mai au timp până pe 7 mai să se înscrie, potrivit site-ului oficial .

Ce competențe vor conta cu adevărat în anii următori

Piața muncii se schimbă rapid, iar ritmul transformărilor nu mai lasă loc de amânări. Un raport recent, „Future of Jobs 2025”, realizat de World Economic Forum, arată că aproape 40% dintre competențele necesare astăzi vor fi diferite până în 2030. Asta înseamnă că adaptarea devine o necesitate, nu un avantaj.

În acest context, gândirea critică devine esențială pentru viitorul profesional. La fel de importante sunt și abilitățile legate de . În plus, alfabetizarea în domeniul AI va fi inclusă ca domeniu de evaluare în testările PISA începând cu 2029, notează libertatea.ro.