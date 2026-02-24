Rufele întinse în casă, iarna, pot transforma rapid o cameră într-un spațiu umed și greu de aerisit. Dacă uscarea durează prea mult, apare mirosul de igrasie care persistă chiar și după ce hainele sunt complet uscate. Din fericire, există soluții simple prin care poți preveni această problemă și păstra curat în locuință.

De ce capătă hainele miros de umezeală

neplăcut apare atunci când hainele rămân umede prea mult timp. În acest interval, bacteriile și mucegaiul se dezvoltă în fibrele textile, mai ales în spații calde și slab ventilate. Microorganismele se hrănesc cu urme de transpirație și reziduuri rămase în material, iar în urma acestui proces apar mirosurile specifice de igrasie, conform Știrile ProTv.

Problema poate începe chiar din timpul spălării. Temperaturile prea scăzute sau clătirea insuficientă pot lăsa în țesături bacterii și depuneri de detergent. Dacă hainele sunt uitate în mașina de spălat sau puse la uscat într-o cameră închisă, umezeala persistă și favorizează apariția mucegaiului. Materialele sintetice, precum poliesterul, rețin mirosurile mai ușor decât bumbacul.

Unde să așezi uscătorul în sezonul rece

Ideal este să pui uscătorul într-o cameră bine ventilată, cu temperatură constantă. O cameră tehnică sau un spațiu dedicat spălatului sunt cele mai potrivite variante. Dacă nu ai această posibilitate, bucătăria sau baia pot fi opțiuni bune, cu condiția să existe aerisire eficientă.

Dacă folosești un suport clasic pentru rufe, așază-l aproape de o fereastră pe care o poți deschide periodic. Evită poziționarea lângă pereți exteriori reci, deoarece poate apărea condens și, în timp, mucegai. Lasă spațiu între suport și perete pentru a permite circulația aerului.

Trucuri pentru uscare mai rapidă

Pentru a grăbi procesul, asigură-te că hainele sunt bine stoarse înainte de a fi întinse. Un program de centrifugare potrivit sau folosirea unui prosop pentru a absorbi excesul de apă pot reduce semnificativ timpul de uscare.

Nu înghesui hainele pe suport. Lasă spațiu între ele, astfel încât aerul să circule liber. Iarna, un dezumidificator sau un ventilator pot face diferența. De asemenea, scutură hainele înainte de a le întinde, pentru a permite aerului să pătrundă mai ușor printre fibre.

De ce este esențială aerisirea

Aerisirea ajută la eliminarea vaporilor de apă din încăpere și previne acumularea umezelii. Când aerul din cameră este deja saturat, uscarea încetinește. Deschiderea ferestrei sau folosirea unui ventilator înlocuiește aerul umed cu unul mai uscat, accelerând evaporarea.

În plus, aerisirea protejează locuința de condens, pete de mucegai și mirosuri persistente. O simplă rutină zilnică de ventilare poate menține un nivel optim de umiditate și un aer mai curat în sezonul rece.