Guvernul a adoptat două ordonanțe de urgență, dintre care una vizează tăierile din și măsuri de . La finalul ședinței, premierul Ilie Bolojan a făcut o declarație de presă pe acest subiect.

Ședința s-a încheiat după aproximativ o oră, cu adoptarea ambelor proiecte de ordonanță de urgență. La final, după ce guvernul a finalizat proiectele, au ieșit la declarații premierul , dar și miniștrii Alexandru Nazare (Finanțe) și Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

„Am adoptat în această şedinţă extradordinară de Guvern două ordonanţe foarte importante, cea privind relansarea economică şi cea referitoare la reforma administraţiei”, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, ordonanța de urgență referitoare la relansarea economică va completa actualul cadru fiscal şi bugetar. Potrivit spuselor sale, prin măsurile propuse, economia va fi pusă pe baze sănătoase şi va crea mecanisme de stimulare a creşterii economice.

„Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanţă, în aşa fel încât aceste scheme să fie ancore de creştere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanţă”, a precizat premierul.

Ilie Bolojan despre tăierile din administrație

Ilie Bolojan a menţionat că ordonanța pe care a adoptat-o guvernul, care vizează tăierile din administrație va rezolva anumite probleme la nivel local și central. În opinia sa, concedierile colective și tăierile salariale reprezintă o formă de eficientizare a activității la nivelul administrației. .

„În primul rând, face cele două administraţii mai eficiente, propunând audituri de personal şi reducerea cheluielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administraţie, atât locală, cât şi centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administraţiei din România”, a mai declarat Bolojan.

Bolojan susține că actul normativ conține prevederi care privesc scurtarea procedurilor de descentralizare, simplificarea acestora şi crearea de baze legale pentru transferul anumitor active. El a dat ca exemplu bazele sportive care vor fi preluate de autoritățile locale care vor trebui să le reabiliteze și să le pună la dispoziția comunității.

„Acest pachet vine, de asemenea, să întărească capacitatea administraţiei publice locale, de a genera politici în domeniul urbanismului, de a genera politici în domeniul taxelor şi impozitelor locale, în domeniul planificării urbane şi întăreşte capacitatea administrativă a întregii administraţii publice locale din România, încurajându-le, aşa cum am spus, să fie mai performante şi mai eficiente”, a adăugat premierul.

Guvernul mută responsabilitatea jocurilor de noroc la autoritățile locale

Ilie Bolojan a declarat că prin Ordonanța de Urgență, guvernul va muta responsabilitatea cu privire la deschiderea sălilor de jocuri de noroc la nivelul autorităților locale.

„Este un aspect important care mută decizia spre marile autorităţi locale din România. Toate aceste măsuri consider că vor face ca în următoarele luni să avem procese importante de îmbunătăţire a calităţii administraţiei publice din România, în aşa fel încât să avem o administraţie mai performantă, mai eficientă, care va oferi servicii mai bune cetăţenilor”, a precizat premierul.

El a spus că în administraţia centrală se vor aplica măsurile care ţin de auditarea cheltuilor de personal şi reducerea acestora acolo unde este cazul. De asemenea, vor fi impuse măsuri care vor duce la creșterea vârstei de pensionare în sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională.

În plus, a mai spus Bolojan, vor fi adoptate măsuri care vor crește eficiența în domeniul sănătăţii, a culturii astfel încât și acese sectoare să aibă rezultate și să ofere servicii mai bune pentru cetățeni.