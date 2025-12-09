Zeci de persoane au fost evacuate preventiv dintr-un centru pentru copii cu dizabilități din Zalău, în urma unei sesizări privind existența unor scurgeri de gaz.

Persoane evacuate din cauza unor scurgeri de gaz

Pompierii au intervenit marți, la ora 13.24, în urma unei sesizări privind existența unor scurgeri de gaz, la un centru pentru copii cu dizabilități.

Ei au constatat că în camera tehnică, unde sunt amplasate două centrale termice pe gaz natural, s-au declanșat detectoarele de gaz, fiind perceput miros specific.

Angajații centrului și beneficiarii au fost evacuați preventiv – în total 86 de persoane, informează

Pompierii asigură în continuare măsurile de prevenire a incendiilor. Distribuitorul de gaze a sistat alimentarea imobilului până la remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată aflată la fața locului.

Nu sunt victime.