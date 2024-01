Cum credeau oamenii din urmă cu un secol că va arăta lumea anului 2024

Și în urmă cu un secol, oamenii visau la cum va arăta lumea peste 100 de ani, iar par să fie foarte îndrăznețe chiar și pentru vremurile actuale.

Descoperirile cercetătorului Paul Fairie de la Universitatea din Calgary au scos la lumină la ce visa lumea din 1924 despre prezentul nostru.

De exemplu dr. Charles P. Steinmetz, prezentat de jurnalul care îi publica opinia drept expert în domeniul electricității, era de părere că oamenii nu vor mai fi nevoiți să muncească din greu, având nevoie de doar patru ore pe zi pentru a-și asigura bunăstarea familiei lor, evident, datorită electricității.

The work day will be four hours long

Conform unui articol publicat în urmă cu 100 de ani…

”În orașul anului 2024 vor exista drumuri cu trei nivele, autostrăzi ce vor trece prin inima orașului, zgârie-nori cu intrări pentru mașini înalte de până la 15 etaje, trenuri către suburbii care vor înlocui autobuzele, mărfurile vor fi transportate printr-o rețea subterană, care acoperi toate directiile, deservind toate stațiile de cale ferată și cartierele de afaceri, înlocuid în mare măsură camioanele grele”.

Atunci când se vorbea despre speranța de viață a oamenilor, vizionarii din 1924 majoritatea oamenilor va trăi „cel puțin 100 de ani,” iar descoperirile medicale vor rezolva multe dintre problemele de sănătate ale oamenilor.

Life expectancy will be 100 years – and 75 will be considered young

