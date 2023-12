Carmen Harra șochează cu previziuni uluitoare pentru 2024. Clarvăzătoarea anunță schimbări majore: „O să iasă președinte mai degrabă Simion, decât Ciolacu”

, a făcut previziuni surprinzătoare pentru anul 2024. În cadrul unui interviu la podcast-ul Adrianei Bahmuțeanu, Harra a afirmat că ne așteaptă un an karmic, plin de schimbări semnificative. Conform viziunilor sale, omenirea va suferi transformări radicale în decursul următorilor 10 ani.

Carmen Harra, previziuni neașteptate pentru 2024

„Omenirea se va schimba peste noapte în 10 ani, de-acum încolo. Ne trezim deodată într-o altă lume. Este greu de crezut, dar dacă stai să te gândești, și Biblia spune asta. Că peste noapte ceva se întâmplă. Dar asta nu acuma, mai durează. Între timp, este faza asta a bătăliilor.

Schimbarea din România este fundamentală. De data asta, să vă amintiți vorbele mele, 2024 aduce o schimbare din rădăcini”, a spus Carmen Harra.

În contextul situației politice din țara noastră, , se preconizează că anul 2024 va aduce schimbări semnificative în peisajul politic. Conform afirmațiilor sale, George Simion ar putea avea cele mai mari șanse de a deveni președintele țării, scrie .

„De data asta, mutațiile care vin în anul ăsta fatidic, un an karmic, un an care are o rezonanță mult mai puternică decât ultimii 20 și ceva de ani, sau 30 de ani, anul ăsta vine și zguduie din rădăcini structurile și aduce niște schimbări poate fără precedent.

Cei din PSD, PNL se pot pot să se ducă la plimbare, eventual să se plimbe pe o altă insulă. Să înceapă o altă viață, să-și facă un alt business. Au furat destul, cred că au destul ca să-și creeze alte bussines-uri în alte părți, că în România au făcut cât au putut.

După părerea mea ei sunt pe ducă. Tot au căzut, au căzut, sar ei s-au tot coalizat, au rezistat prin coaliții. Timpul lor s-a încheiat, în 2024.

Dintre Simion și Ciolacu, o să iasă președinte mai degrabă Simion, decât Ciolacu. Nu văd cum ar putea să iasă Ciolacu. Îl văd mai puternic pe Simion. Dar sunt niște schimbări care vin prin februarie, martie, aprilie, care schimbă situația în România. Și sunt niște influențe care vin din afară”, a spus Carmen Harra.

Clarvăzătoarea spune că în următorii 10 ani, pericolul va sta la pândă

În deceniul ce urmează, pericolul va sta la pândă, constituind o permanentă sursă de îngrijorare. Abia după această perioadă se preconizează că liniștea va reveni atât în plan global, cât și în inimile oamenilor.

„În orice caz, la ora actuală putem să ne gândim că cei care conduc lumea au atâta înțelepciune să nu se angreneze în așa ceva și să vadă catastrofa care ne paște la un centimetru de noi. Cam acestea sunt datele, nu sunt prea grozave dar omenirea mai are încă 10 ani de luptă, de luptă cu sine, de luptă cu trecutul, de luptă de a schimbă gândirea și a vindecă acțiunile greșite de-a lungul timpului.

Pentru a intra într-o perioadă luminoasă și stabilă trecem întâi prin purgatoriul ăsta și prin partea de haos. Deci eu susțin că pericolul unui al treilea război mondial este foarte-foarte mare în viitorul apropiat. Să sperăm că nu se va întâmpla! Nu este o incidență de 100%, dar din nefericire lumea stă pe un butoi de pulbere, iar următorii ani sunt periculoși, nu numai 2024!”, aspus Carmen Harra.