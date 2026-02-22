B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
22 feb. 2026, 23:35
Cuprins
  1. Câți bani rămân, în realitate, după ce tragi linie la final de săptămână
  2. Cât de realist este un venit de 6.000 de lei net pe lună din ridesharing

Ridesharingul s-a transformat, în ultimii ani, într-una dintre cele mai populare metode de venit suplimentar în România. Tot mai mulți oameni sunt atrași de libertatea de a lucra când doresc, fără un program rigid. În plus, perspectiva unor câștiguri obținute relativ rapid face această activitate și mai atractivă.

O parte dintre cei interesați aleg să folosească propria mașină pentru a începe imediat. Alții optează pentru varianta închirierii unui autoturism printr-o flotă autorizată, evitând astfel o investiție inițială mare. Pe măsură ce tot mai mulți fac acest pas, interesul din mediul online crește vizibil. Comunitățile dedicate abundă în discuții despre câștiguri, comisioane și randamentul real al muncii. Mulți șoferi vorbesc deschis și despre taxele obligatorii și costurile care reduc profitul. Părerile diferă considerabil, în funcție de experiența fiecăruia. Pentru unii este o oportunitate profitabilă, iar pentru alții, o activitate care necesită mai mult efort decât părea la început.

Câți bani rămân, în realitate, după ce tragi linie la final de săptămână

Pentru mulți șoferi, adevărata surpriză apare abia după ce scad toate costurile și văd suma finală rămasă. Deși încasările din aplicație pot părea atractive, profitul net este influențat de numeroase cheltuieli care nu pot fi evitate.

Pe un forum Reddit dedicat șoferilor Uber din București, un utilizator a prezentat concret situația sa financiară. Acesta a explicat că rămâne, în medie, cu aproximativ 700–800 de lei pe săptămână. În acest calcul intră comisionul de 10% plătit flotei, aproximativ 400 de lei pentru combustibil și 100 de lei pentru spălarea mașinii. La acestea se adaugă 450 de lei chiria autoturismului și 115 lei costurile aferente contractului de muncă.

Aceste cifre arată clar că o parte semnificativă din venit se duce pe cheltuieli fixe. În special pentru cei care închiriază mașina, chiria reduce considerabil câștigul final. Un alt șofer confirmă că, în mod obișnuit, rămânea cu sume similare, însă existau variații mari de la o săptămână la alta. Uneori ajungea la 1.000 de lei, iar alteori cobora până la 500 de lei. Totul depindea de perioadă, de cerere și de strategia aleasă.

Cât de realist este un venit de 6.000 de lei net pe lună din ridesharing

Mulți dintre cei interesați de ridesharing pornesc la drum cu speranța că pot ajunge la un venit lunar de aproximativ 6.000 de lei net. Această întrebare a fost adresată direct de un utilizator care dorea să știe dacă un astfel de venit poate fi atins lucrând 8–10 ore pe zi, cinci zile pe săptămână. Răspunsurile primite arată că acest nivel poate fi atins. Totuși, nu este garantat și depinde de mai mulți factori.

Șoferii spun că este nevoie de consecvență, multe ore de muncă și o strategie bună pentru a maximiza încasările. Venitul lunar nu este fix și poate varia semnificativ în funcție de perioadă, cerere și cât de mult este dispus să lucreze fiecare. Există însă zile în care câștigurile depășesc cu mult media obișnuită.

Un utilizator a povestit că, de Crăciun, a câștigat în jur de 1.000 de lei net într-o singură zi. De Revelion, suma a fost chiar mai mare, aproximativ 1.200 de lei, după ce a lucrat toată noaptea, de seara până dimineața. Aceste perioade pot aduce venituri consistente într-un timp scurt.

