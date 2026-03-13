Cutremur în România, vineri la prânz. Ce magnitudine a avut seismul

Ana Beatrice
13 mart. 2026, 14:36
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Un nou cutremur a fost înregistrat vineri, la prânz, în România, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut magnitudinea de 2,5 pe scara Richter.

În ce zonă a avut loc seismul de vineri

Cutremurul s-a produs vineri, la ora 12:42, la o adâncime de 96,5 kilometri. Potrivit datelor oficiale, seismul a fost localizat în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active regiuni tectonice din România.

Epicentrul a fost la 38 de kilometri vest de Focșani și la 61 de kilometri nord de Buzău. De asemenea, cutremurul a fost înregistrat la 73 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 84 de kilometri est de Brașov, 97 de kilometri sud-vest de Bârlad, 97 de kilometri nord-est de Ploiești și 99 de kilometri sud de Bacău.

Ce s-a întâmplat în Vrancea după miezul nopții

Tot vineri, însă la scurt timp după miezul nopții, un alt cutremur a fost înregistrat în zona seismică Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 2,7 pe scara Richter și s-a produs la ora 00:11.

Epicentrul a fost localizat la 48 de kilometri vest de Focșani, 62 de kilometri est de Sfântu Gheorghe și 68 de kilometri nord de Buzău. Totodată, cutremurul s-a produs la 75 de kilometri est de Brașov, 96 de kilometri sud de Bacău și 97 de kilometri nord-est de Ploiești.

