Dan Negru trage un semnal de alarmă într-o postare virală pe rețelele sociale, după ce a votat „legea Majoratului Digital”. Prezentatorul avertizează asupra riscului cenzurii online și al controlului asupra platformelor de social media, comparând situația actuală cu revoltele recente din Nepal, izbucnite din cauza restricțiilor impuse asupra internetului.

Ce mesaj transmite Dan Negru despre legea Majoratului Digital

Într-o postare publicată pe Facebook, Dan Negru trage un semnal de alarmă privind pericolul cenzurii digitale, amintind că „statului îi va fi ușor să cenzureze” atunci când oamenii cred că rețelele de socializare sunt dăunătoare.

El a făcut trimitere la revoluția din Nepal, unde TikTok, Facebook și Instagram au fost interzise pentru „perturbarea armoniei sociale”. „După proteste violente, guvernul și cenzura au căzut”, a scris Negru. Prezentatorul a adăugat că istoria se repetă și că „omul s-a născut liber, dar este pretutindeni în lanțuri”, citându-l pe Jean-Jacques Rousseau.

De ce spune Dan Negru că lumea va fi „a propagandei”

Vedeta TV consideră că dominația marilor corporații din tehnologie transformă internetul într-un instrument global de influență. „Cel mai bogat om de pe Pământ, Elon Musk, deține platforma X. Al doilea, Larry Ellison, va fi unul dintre proprietarii TikTok. Al treilea, , deține Facebook, Instagram și WhatsApp. E un semn că lumea va fi a propagandei!”, a scris Dan Negru, atrăgând atenția că Europa a pierdut deja lupta mediatică în fața giganților americani.

Ce soluție propune Dan Negru

Prezentatorul îndeamnă oamenii să gândească liber și să-și educe copiii în spiritul gândirii critice: „Învățați-vă copiii să vadă lumea cu mintea lor. Dacă își folosesc mintea , vor vedea lumea așa cum este. Dacă nu, o vor vedea așa cum le spun alții că este…”

Postarea a strâns sute de comentarii, multe dintre ele aprobând poziția vedetei și subliniind pericolul dependenței de rețelele sociale.

„Așa este, dar microbul deja a intrat în mase… cea mai mare adicție la ora actuală sunt rețelele sociale”, a scris o persoana. „Ar fi bine să salvăm copiii și să-și trăiască copilăria”, a adăugat cineva. Un alt comentator a spus: „Dependența de like-uri începe să se diminueze. Oamenii își dau seama că timpul petrecut în familie e mai valoros decât tot virtualul din lume.”