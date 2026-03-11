B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Dan Negru critică fiscalitatea românească: „Mai mult de jumătate din litrul de benzină înseamnă taxe și accize”

Dan Negru critică fiscalitatea românească: „Mai mult de jumătate din litrul de benzină înseamnă taxe și accize”

Selen Osmanoglu
11 mart. 2026, 10:26
Dan Negru critică fiscalitatea românească: „Mai mult de jumătate din litrul de benzină înseamnă taxe și accize”
Sursa Foto: Facebook- Dan Negru
Cuprins
  1. „Nu e paradox, e fiscalitate românească”
  2. Cum arată situația în regiune
  3. De ce sunt atât de scumpi carburanții în România

Prezentatorul Dan Negru a publicat pe Facebook o postare în care critică modul în care statul român taxează carburanții și compară prețurile cu cele din țările vecine. Mesajul său vine în contextul scumpirilor recente la benzină și motorină și stârnește discuții despre rolul taxelor în prețul final plătit de șoferi.

„Nu e paradox, e fiscalitate românească”

Dan Negru susține că explicația potrivit căreia războiul ar fi principalul motiv pentru scumpirea carburanților nu reflectă întreaga situație din România. El afirmă că prețurile au crescut și în perioade fără conflicte militare și cu petrol mai ieftin pe piețele internaționale, ceea ce arată că și factorii interni, precum taxele și accizele, joacă un rol esențial.

„Sursele oficiale mă anunță zilnic că benzina se scumpește din cauza războiului. Când nu era război și barilul era jos, la noi tot în sus se ducea prețul. Oricare era la putere! Am alimentat azi mai întâi bugetul de stat și abia apoi mașina mea. Pentru că aproape 60% din prețul unui litru se duce la stat. Nu e paradox, e fiscalitate românească: mai mult de jumătate din litrul de benzină înseamnă taxe și accize”, a spus acesta.

Cum arată situația în regiune

În postarea sa, Dan Negru compară România cu statele vecine: „Azi noapte ungurii au plafonat prețul la carburanți. Au făcut-o și croații. Moldovenii n-au aflat încă de război și la ei carburanții sunt mai ieftini. La fel și la bulgari!”

El subliniază că responsabilitatea statului este să găsească „liniște în furtună” și citează o vorbă a lui Marin Preda pentru a evidenția datoria liderilor: „Datoria oamenilor luminați dintr-o țară e să-i ajute pe cei din mijlocul cărora au ieșit.”

De ce sunt atât de scumpi carburanții în România

Prețul final la pompă include costul petrolului și al rafinării, dar și taxe precum acciza și TVA, care reprezintă o parte semnificativă din suma plătită de consumatori.

Mai multe state europene au aplicat măsuri temporare pentru a reduce impactul scumpirilor asupra populației, cum ar fi plafonarea prețurilor sau scăderea temporară a taxelor. România însă rămâne cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de fiscalitate din regiune.

