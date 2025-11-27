B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Daniel David: „Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări”

Daniel David: „Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări”

Selen Osmanoglu
27 nov. 2025, 13:32
Daniel David: „Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări”
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Ministerul Educației - România / Facebook
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, afirmă că integrarea Educației și a Cercetării (Științei) în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 este crucială pentru construirea unei societăți bazate pe cunoaștere și pentru prevenirea riscurilor de subdezvoltare sau obscurantism.

Educația și Cercetarea, fundament pentru securitatea națională

Daniel David explică importanța includerii Educației și Cercetării în planul strategic de apărare.

„În esență, integrarea Educației și a Cercetării (Științei) este fundamentală, pentru a ne dezvolta ca o societate bazată pe cunoaștere: fără cercetare devenim o colonie științifică/tehnologică, iar fără educație devenim o civilizație eșuată sub obscurantism. În consecință, nu este un secret că am considerat analfabetismul funcțional un risc de securitate națională, focalizându-mi o mare parte din resursele mandatului de ministru pe lupta împotriva acestui risc, atât direct (prin reforme care îl vizează – exemplu: învățare remedială, reducerea abandonului școlar), cât și indirect (prin reforme care întăresc alternativa – exemplu: reforma curriculară cu impact asupra calității educației, gândire critică/metode moderne de învățare)”, a spus ministrul, conform Agerpres.

Acesta susține că o societate care neglijează educația și cercetarea riscă să rămână în urmă sau chiar să se prăbușească sub influența pseudoștiinței și a analfabetismului funcțional.

Ministerul Educației și Cercetării, cel mai important minister al țării

Daniel David subliniază că ministerul pe care îl conduce joacă un rol central în generarea și diseminarea cunoașterii.

„Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări, deoarece aici se generează cunoașterea prin cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și se diseminează apoi prin educație, astfel încât educația poate să fie utilizată de toți ceilalți pentru a avea o societate bazată pe cunoaștere, cu impact asupra bunăstării și calității vieții noastre. Iar cunoașterea este antidotul vremurilor noastre la atacul pseudoștiinței asupra civilizației și democrației, în timp ce analfabetismul funcțional este virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere”, a afirmat ministrul.

„Mă bucur că Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 – 2030 a inclus această viziune și le mulțumesc Președintelui și CSAT pentru susținerea acesteia. Urmează acum să detaliem componenta de educație-cercetare în planuri concrete de acțiune”, a adăugat.

