Dănuț Pale (ANSVA), despre situația de la Codlea: Se jugulează focarul pe platforma respectivă, nu la toate fermele de acolo. Nu există niciun risc pentru consumatori (VIDEO)

Dănuț Pale, vicepreședintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a vorbit despre focarul de gripă aviară de la Codlea, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și a explicat că este vorba despre o anumită platformă, nu despre toate fermele din zonă.

Dănuț Pale (ANSVSA), pe B1 TV, despre focarul de gripă aviară de la Codlea

Întrebat despre focarul de gripă aviară de la Codlea, oficialul a explicat: „Agentul economic avea contract de incinerare, în condiții normale, cu o firmă de la Ialomița, la 250 de kilometri de focar, ceea ce ar fi însemnat să plimbăm, sub mare pericol, această boală pe întreg teritoriul României. Ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă acolo este jugularea focarului doar pe acea platformă, și nu la toate fermele de acolo, pentru că, după cum știți, acolo sunt foarte multe ferme cu creștere de păsări, de curcani, de pui de carne, de găini de reproducție”.

„Prin urmare, cele trei ferme care fac obiectul acestei boli se vor îngropa în acea zonă, zonă stabilită împreună cu Agenția de Mediu, Apele Române, unde avem siguranța că pânza de apă freatică este departe, nu se va infiltra niciun material infecțios”, a adăugat Dănuț Pale.

Întrebat dacă există riscul să întâlnim în magazine carne contaminată, el a spus: „Nu există niciun risc și n-aș vrea să dăm astfel de informații, întrucât tot ce a însemnat sacrificare începând cu data de 7 ianuarie, pentru că am luat în calcul 21 de zile, perioadă de incubație, deci s-a întâmplat pe 27, se va incinera, toată carnea se află în depozitele frig ale abatorului, pentru că acel operator economic are și abatorul propriu. Tot ce a fost înainte de această dată, operatorul economic a transmis către beneficiar returarea mărfii respective, deci prin urmare totul este sub control și se lucrează în cel mai serios mod”.

Întrebat dacă există risc de propagare, Dănuț Pale a afirmat: „Tocmai plecând de la acest lucru, s-au dispus măsuri, respectiv toate fermele, personalul, având mai multe ferme pe aceeași platformă, personalul rămâne pe loc la fiecare fermă, toate camioanele care aprovizionează infrastructura sunt dezinfectate mai mult decât este necesar, tocmai pentru a nu difuza”.

„Acolo toată zona a fost împărțită în zonă de restricție pe un kilometru, zonă de protecție pe trei kilometri, zonă de supraveghere pe 10 kilometri. Tot ce înseamnă în afara zonei de protecție o avem în monitorizare prin probe de laborator și – Slavă, Domnului! – până acum toate probele sunt negative”, a mai spus vicepreședintele ANSVSA.