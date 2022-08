David Saranga, fostul ambasador al Israelului la București, a părăsit România: „Mulțumesc România. La revedere!” (VIDEO)

David Saranga, până de curând ambasador al Statului Israel la București, a părăsit, marți seara, România. Acesta a postat pe Facebook un scurt clip în care apare îndreptându-se spre avion și a atașat mesajul: „Mulțumesc România. La revedere”.

În ultimele sale zile de mandat, Saranga a primit numeroase mesaje emoționante de la persoane publice din România.

Saranga: În ochii mei, România s-a schimbat cu 180 de grade

Într-un interviu pentru David Saranga a afirmat că România pe care a găsit-o la preluarea mandatului de ambasador este o altă ţară decât cea în care a fost în urmă cu 25 de ani.

„Este o altă ţară. E o altă ţară. În primul rând, societatea românească e total diferită de societatea pe care eu am cunoscut-o acum 20 de ani. Generaţia tânără este o societate europeană sută la sută. Pentru mine este ca şi cum am venit într-o ţară nouă, ştiind istoria şi tradiţia şi limba, dar ca şi cum este o ţară nouă. România, în ochii mei, s-a schimbat cu 180 de grade de România pe care am cunoscut-o atunci”, a spus fostul ambasador.

Iar într-un interviu pentru a vorbit despre limba română, pe care a învățat-o: „Cred că dacă vorbim despre succesul pe care l-am avut – şi eu nu vreau să zic că am avut succes, dar dacă alții spun așa – cred că limba are mai mult de 50% din aceste acest succes. (…) Nu cred că o persoană poate să aibă această relație personală cu politicieni, cu oamenii de cultură, cu oamenii de rând, cu ziariștii fără să știe limba romană. Și din acest motiv cred că am avut noroc că am învățat acum 25 de ani, înainte să vin aici ca viceambasador atunci, limba română.

David Saranga și-a încheiat mandatul de ambasador al Israelului în România

Pe 20 iulie, la capătul unui mandatul de trei ani și jumătate ca ambasador al Israelului în România, David Saranga a fost primit de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, într-o „vizită de rămas-bun”.

„Ministrul Bogdan Aurescu a apreciat în mod deosebit eforturile ambasadorului David Saranga pe parcursul mandatului său, dedicate dezvoltării și aprofundării relației bilaterale româno-israeliene, exprimând speranța că vor fi identificate noi proiecte de cooperare în domenii de interes comun și pe viitor, în beneficiul ambelor state”, a transmis Ministerul român de Externe, la acea dată.