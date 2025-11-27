B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » De ce, cum și când să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei? Tradiție, superstiții și semnificație

De ce, cum și când să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei? Tradiție, superstiții și semnificație

Selen Osmanoglu
27 nov. 2025, 15:07
De ce, cum și când să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei? Tradiție, superstiții și semnificație
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Când și de ce se pune grâu la încolțit
  2. Cum se pune grâul la încolțit
  3. Cum se „citește” viitorul în boabele de grâu
  4. Ce poți face cu grâul

Ziua de Sfântul Andrei, sărbătorită pe 30 noiembrie, este marcată în România de numeroase superstiții, iar una dintre cele mai cunoscute tradiții este punerea grâului la încolțit. Aceasta simbolizează belșugul, prosperitatea și este folosit pentru a „citi” cum va fi anul următor.

Când și de ce se pune grâu la încolțit

Credința populara spune că grâul este considerat simbol al vieții și al prosperității. El este strâns legat de pâine, mâncarea de bază a românilor. Din punct de vedere religios, grâul reprezintă viața care biruiește moartea, un simbol divin, conform Libertatea.

Tradiția spune că grâul se pune la încolțit în prima oră a zilei de Sfântul Andrei, adică imediat după miezul nopții de 29 spre 30 noiembrie.

Cum se pune grâul la încolțit

Grâul poate fi pus la încolțit în vase cu pământ, vată sau bureți. Metoda clasică presupune așezarea unui strat de pământ pe fundul vasului, presărarea boabelor de grâu și acoperirea lor cu un strat subțire de pământ. Fiecare membru al familiei are propriul vas, care se așază pe pervaz, într-un loc luminos și călduros.

O metodă mai modernă folosește bureți de vase, îmbibați cu apă și acoperiți cu caserole de plastic, permițând și crearea de ornamente sau mini-grădini.

Cum se „citește” viitorul în boabele de grâu

Potrivit tradiției, în noaptea de Revelion se verifică starea grâului:

  • Firele dese și verzi semnalează un an rodnic și prosper;
  • Boabele rare sau neîncolțite prevăd greutăți și piedici;
  • Firele înalte și viguroase anunță sănătate și belșug;
  • Firele gălbui sau crescute prea puțin sugerează probleme de sănătate.

Ce poți face cu grâul

Grâul poate fi pus în ghivece decorate, tăvi cu figurine sau bureți modelați. La oraș, vasul poate fi scos pe pervaz sau într-un parc pentru păsări, în timp ce la țară se așeza pe prispa casei.

Boabele trebuie păstrate și nu aruncate, deoarece sunt considerate sacre și simbolizează viața și tradițiile creștine.

Tags:
Citește și...
Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
Eveniment
Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)
Eveniment
De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)
Vicepreședintele CSM critică proiectul pensiilor magistraților: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”
Eveniment
Vicepreședintele CSM critică proiectul pensiilor magistraților: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”
Newsweek: Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună
Eveniment
Newsweek: Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună
Paturi cu saltea vs. paturi fără saltea: diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită
Eveniment
Paturi cu saltea vs. paturi fără saltea: diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită
Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
Eveniment
Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
Căruciorul 3 în 1: avantajele reale și ce trebuie verificat înainte să-l cumperi
Eveniment
Căruciorul 3 în 1: avantajele reale și ce trebuie verificat înainte să-l cumperi
Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Fostul primar al Capitalei nu va fi extrădat.
Eveniment
Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Fostul primar al Capitalei nu va fi extrădat.
Valentina Aldea și femeia care a bătut-o cu ranga, față în față la instanță: „Doamne ferește! Soția e și-atât” / Senatoarea POT: „Suntem prieteni și-atât”
Eveniment
Valentina Aldea și femeia care a bătut-o cu ranga, față în față la instanță: „Doamne ferește! Soția e și-atât” / Senatoarea POT: „Suntem prieteni și-atât”
Șase români, 700.000 de lire sterline furate. Cine sunt hoții, cum au procedat și ce pedepse au primit
Eveniment
Șase români, 700.000 de lire sterline furate. Cine sunt hoții, cum au procedat și ce pedepse au primit
Catalin Drula
Ultima oră
16:26 - Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
16:19 - Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”
16:04 - De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)
15:54 - Vicepreședintele CSM critică proiectul pensiilor magistraților: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”
15:44 - Newsweek: Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună
15:31 - Grindeanu nu mai pare atât de înverșunat împotriva tăierilor din instituțiile publice. Nu e de acord, dar n-ar ieși de la guvernare (VIDEO)
15:16 - Paturi cu saltea vs. paturi fără saltea: diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită
15:13 - Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
15:10 - Căruciorul 3 în 1: avantajele reale și ce trebuie verificat înainte să-l cumperi
15:02 - Pică Guvernul Bolojan? Chestorul Senatului: “Vă garantez că avem cele 233 de voturi necesare pentru ca această moțiune să treacă”