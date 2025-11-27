Ziua de Sfântul Andrei, sărbătorită pe 30 noiembrie, este marcată în de numeroase superstiții, iar una dintre cele mai cunoscute tradiții este punerea grâului la încolțit. Aceasta simbolizează belșugul, prosperitatea și este folosit pentru a „citi” cum va fi anul următor.

Când și de ce se pune grâu la încolțit

Credința populara spune că grâul este considerat simbol al vieții și al prosperității. El este strâns legat de pâine, mâncarea de bază a românilor. Din punct de vedere religios, grâul reprezintă viața care biruiește moartea, un simbol divin, conform Libertatea.

Tradiția spune că grâul se pune la încolțit în prima oră a zilei de Sfântul Andrei, adică imediat după miezul nopții de 29 spre 30 noiembrie.

Cum se pune grâul la încolțit

Grâul poate fi pus la încolțit în vase cu pământ, vată sau bureți. Metoda clasică presupune așezarea unui strat de pământ pe fundul vasului, presărarea boabelor de grâu și acoperirea lor cu un strat subțire de pământ. Fiecare membru al familiei are propriul vas, care se așază pe pervaz, într-un loc luminos și călduros.

O metodă mai modernă folosește bureți de vase, îmbibați cu apă și acoperiți cu caserole de plastic, permițând și crearea de ornamente sau mini-grădini.

Cum se „citește” viitorul în boabele de grâu

Potrivit tradiției, în noaptea de Revelion se verifică starea grâului:

Firele dese și verzi semnalează un an rodnic și prosper;

Boabele rare sau neîncolțite prevăd greutăți și piedici;

Firele înalte și viguroase anunță sănătate și belșug;

Firele gălbui sau crescute prea puțin sugerează probleme de sănătate.

Ce poți face cu grâul

Grâul poate fi pus în ghivece decorate, tăvi cu figurine sau bureți modelați. La oraș, vasul poate fi scos pe pervaz sau într-un parc pentru păsări, în timp ce la țară se așeza pe prispa casei.

Boabele trebuie păstrate și nu aruncate, deoarece sunt considerate sacre și simbolizează viața și tradițiile creștine.