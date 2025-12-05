De ce este abcesul dentar o urgență medicală. Soluții moderne de tratament oferite de DENT ESTET

Un abces dentar este una dintre acele infecții de care ne temem cu toții. Cel mai frecvent, abcesul dentar este însoțit de durere intensă, de inflamație, și chiar febră. Ignorat, un abces poate evolua rapid și poate afecta nu doar dintele, ci și sănătatea generală.

Din acest motiv, încă de la primele simptome trebuie să ne adresăm medicului endodont, specialistul care se ocupă de tratamente la nivelul pulpei dentare (nervului) sau al urgențelor stomatologice, în special cele care implică abcesul dentar.

În clinicile , tratamentul urgențelor se realizează printr-o abordare multidisciplinară integrată, în care endodontul colaborează cu alți specialiști pentru a oferi pacienților soluții complete și sigure.

Ce este un abces dentar și cum apare

Un abces dentar se formează atunci când bacteriile pătrund în interiorul dintelui sau în gingie și provoacă acumularea unui lichid purulent. De cele mai multe ori, infecția pornește de la o carie netratată, o traumă dentară sau probleme gingivale.

Principalele cauze ale unui abces dentar:

Carii netratate : Atunci când bacteriile pătrund adânc în dinte și ajung la pulpa dentară, aceasta poate deveni infectată.

: Atunci când bacteriile pătrund adânc în dinte și ajung la pulpa dentară, aceasta poate deveni infectată. Infecții pulpare : O infecție a nervului din dinte (pulpa dentară) poate duce la formarea unui abces.

: O infecție a nervului din dinte (pulpa dentară) poate duce la formarea unui abces. Traumatisme dentare : O lovitură sau o fisură în dinte poate permite bacteriilor să pătrundă și să provoace infecții.

: O lovitură sau o fisură în dinte poate permite bacteriilor să pătrundă și să provoace infecții. Gingii inflamate: Inflamația gingiilor, cauzată de igiena orală precară sau de boala parodontală, poate favoriza dezvoltarea unui abces.

De ce nu trebuie ignorat abcesul dentar

Simptomele unui abces dentar sunt greu de trecut cu vederea: durere puternică, sensibilitate la masticație, umflătură locală, uneori febră și senzația că „dintele este mai înalt” atunci când muști.

Din acest motiv, un abces nu trebuie ignorat. Deși poate părea o problemă locală, abcesul poate avea consecințe grave atât la nivel local, cât și la nivelul întregului organism.

Complicații locale:

Pierderea dintelui : Dacă infecția nu este tratată la timp, aceasta poate afecta grav structurile dintelui, iar în cele din urmă, poate duce la pierderea acestuia.

: Dacă infecția nu este tratată la timp, aceasta poate afecta grav structurile dintelui, iar în cele din urmă, poate duce la pierderea acestuia. Răspândirea infecției la țesuturile vecine: Infecția se poate extinde la gingii, osul maxilar sau mandibular, provocând abcese suplimentare și dureri intense.

Riscuri sistemice:

Extinderea infecției la nivel osos : Infecția poate pătrunde în osul maxilar sau mandibular, ducând la osteomielită, o infecție severă a osului.

: Infecția poate pătrunde în osul maxilar sau mandibular, ducând la osteomielită, o infecție severă a osului. Afectarea organelor interne: În cazuri extreme, bacteriile pot pătrunde în circulația sanguină (sepsis) și pot ajunge la alte organe, inima sau plămânii, provocând infecții grave, cum ar fi endocardita (infecție a inimii) sau pneumonie.

“Chiar și la primele semne ale unui abces dentar – durere intensă, umflătură, sensibilitate, este esențial să ne prezentăm la medicul stomatolog. Tratamentul precoce poate preveni complicațiile severe și poate evita intervențiile chirurgicale mai invazive. Cu cât acționezi mai devreme, cu atât riscurile de complicații grave sunt mai mici, iar recuperarea va fi mai rapidă. Altfel, ignorarea unui abces dentar nu doar că poate duce la pierderea unui dinte, dar poate pune în pericol întreaga sănătate a organismului.”, explică Dr. Ștefan Zgâmbău, Medic specialist Endodonție la microscop, în cadrul clinicilor DENT ESTET.

Soluții moderne de tratament la DENT ESTET

Tratamentul urgențelor stomatologice, în special cele care implică abcesul dentar, este esențial pentru a salva dintele afectat și pentru a preveni complicațiile.

În clinicile DENT ESTET, sunt realizate cu ajutorul tehnologiilor moderne, care permit intervenții eficiente și cât mai puțin invazive. Specialiștii în endodonție folosesc , deoarece acestea oferă o vizibilitate și o precizie excepționale, esențiale pentru îndepărtarea completă a infecției și pentru restabilirea funcției normale a dintelui.

În plus, investigațiile digitale contribuie major la un diagnostic corect. Medicul endodont va analiza radiografiile digitale sau tomografia computerizată (CBCT) pentru a înțelege exact nivelul infecției și starea pulpei dentare.

Abordări terapeutice moderne:

Drenajul abcesului: În cazurile de infecție acută, primul pas este drenajul abcesului pentru a elimina infecția. Aceasta ajută la ameliorarea durerii și reducerea umflăturii. Tratament/retratamentul endodontic la microscop: Utilizarea microscopului endodontic permite o vizualizare extrem de clară și detaliată a structurilor interne ale dintelui, ceea ce ajută specialistul la curățarea eficientă și dezinfectarea necesară. Antibiotice: Deși antibioticele pot fi utile pentru controlul infecției, acestea nu tratează infecția, doar fac ca simptomatologia să dispară pentru moment. Prin tratamentul endodontic se îndepartează cauza infecției, deci acesta este indispensabil și trebuie să rămână prioritar. Restaurarea dintelui: Dacă dintele este afectat sever din cauza infecției, recomandarea medicului va fi reconstrucția acestuia. Se va realiza restaurarea printr-o obturație la microscop sau cu o coroană dentară, pentru a-i reda funcționalitatea.

Avantajele tehnologiei moderne:

Microscopul endodontic – permite o vizualizare clară a canalelor radiculare și a detaliilor foarte mici, ceea ce face tratamentele mai precise și mai eficiente. Astfel, se pot trata cu succes cazuri complicate, care în trecut ar fi fost greu de gestionat.

– permite o vizualizare clară a canalelor radiculare și a detaliilor foarte mici, ceea ce face tratamentele mai precise și mai eficiente. Astfel, se pot trata cu succes cazuri complicate, care în trecut ar fi fost greu de gestionat. Radiografiile digitale/ Computer tomograf – oferă imagini clare și precise ale structurii dintelui, ajutând la localizarea exactă a infecției și a altor probleme dentare. Radiografiile digitale expun pacienții la mult mai puțină radiație decât cele tradiționale și permit stocarea ușoară a imaginilor pentru urmărirea evoluției tratamentului.

– oferă imagini clare și precise ale structurii dintelui, ajutând la localizarea exactă a infecției și a altor probleme dentare. Radiografiile digitale expun pacienții la mult mai puțină radiație decât cele tradiționale și permit stocarea ușoară a imaginilor pentru urmărirea evoluției tratamentului. Instrumentar performant – utilizarea de instrumente moderne, cum ar fi ace endodontice rotative, contribuie la un tratament mai rapid, mai eficient și mai puțin invaziv.

“Datorită tehnologiei avansate, tratamentele moderne în endodonție sunt eficiente, rapide și mai puțin dureroase. În cazul unei urgențe stomatologice, abordarea promptă cu aceste proceduri poate salva dintele și preveni complicațiile severe.”, precizează Dr. Ștefan Zgâmbău, Medic specialist Endodonție la microscop.

Abordarea multidisciplinară în clinicile DENT ESTET

Expertiza specialistului în Endodonție în identificarea și tratarea infecțiilor pulpare este esențială în gestionarea corectă a acestor urgențe dentare. Însă, de multe ori, este nevoie de o abordare multidisciplinară și integrată între diferite specialități stomatologice:

Endodonție – Medicul specialist în endodonție se ocupă de diagnosticarea și tratamentul infecțiilor pulpare și ale canalelor radiculare, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor avansate, precum microscoape și sisteme de instrumentare rotativă.

– Medicul specialist în endodonție se ocupă de diagnosticarea și tratamentul infecțiilor pulpare și ale canalelor radiculare, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor avansate, precum microscoape și sisteme de instrumentare rotativă. Chirurgie Dento-alveolară – În cazurile mai severe, când infecția a ajuns la țesuturile periapicale sau a provocat formarea unui abces dentar de dimensiuni marite, medicul specialist în Chirurgie Dento-alveolară poate interveni pentru a drena abcesul sau pentru a efectua o intervenție chirurgicală pentru a curăța complet zona infectată.

– În cazurile mai severe, când infecția a ajuns la țesuturile periapicale sau a provocat formarea unui abces dentar de dimensiuni marite, medicul specialist în Chirurgie Dento-alveolară poate interveni pentru a drena abcesul sau pentru a efectua o intervenție chirurgicală pentru a curăța complet zona infectată. Imagistică dentară: Specialistul în imagistică colaborează îndeaproape cu echipa de endodonți și chirurgi pentru a evalua cu exactitate amploarea infecției și pentru a ghida tratamentele ulterioare.

Această abordare multidisciplinară asigură faptul că pacientul beneficiază de un tratament personalizat, integrat și optimizat, care ține cont de toate aspectele sănătății dentare. Împreună, echipele de specialiști pot trata infecțiile dentare în mod eficient, oferind soluții pe termen lung și prevenind complicațiile.

Prevenția unui abces dentar

Prevenirea unui abces dentar începe cu îngrijirea corectă a sănătății orale și cu monitorizarea regulată a stării dinților și gingiilor. Pentru a preveni orice complicație dentară, nu doar abcesul, este recomandat să avem o igiena orală corectă, cu un periaj de minim două ori pe zi, folosirea aței dentare și a dușului bucal.

Pe lângă igiena dentară bună sunt recomandate controalele periodice și a igienizării profesionale o dată la șase luni. Vizitele periodice la stomatolog nu sunt doar pentru tratamentele curative, ci și pentru prevenție.

Prevenția este întotdeauna mai eficace și mai puțin costisitoare decât tratamentele pentru complicații serioase. Menținerea unei igiene orale corecte, ședintele periodice de profilaxie sau intervențiile timpurii sunt principalele căi prin care putem avea grijă de sănătatea noastră dentară și putem preveni …

„În DENT ESTET, vorbim mereu despre prevenție, pentru că un zâmbet sănătos începe cu educație și cu grijă constantă. Prevenția este întotdeauna mai eficace și mai puțin costisitoare decât tratamentele necesare atunci când apar complicații. Menținerea unei igiene orale corecte, ședintele periodice de profilaxie sau intervențiile timpurii sunt metode simple și eficiente prin care ne putem proteja sănătatea dentară. De peste 26 de ani, suntem alături de pacienții noștri pentru a-i sprijini să facă alegeri corecte, pentru că sănătatea orală înseamnă mai mult decât tratament – înseamnă responsabilitate, echilibru și încredere.”, spune Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.