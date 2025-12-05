De ce este abcesul dentar o urgență medicală. Soluții moderne de tratament oferite de DENT ESTET

Un abces dentar este una dintre acele infecții de care ne temem cu toții. Cel mai frecvent, abcesul dentar este însoțit de durere intensă, de inflamație, și chiar febră. Ignorat, un abces poate evolua rapid și poate afecta nu doar dintele, ci și sănătatea generală.
Din acest motiv, încă de la primele simptome trebuie să ne adresăm medicului endodont, specialistul care se ocupă de tratamente la nivelul pulpei dentare (nervului) sau al urgențelor stomatologice, în special cele care implică abcesul dentar.
În clinicile DENT ESTET, tratamentul urgențelor se realizează printr-o abordare multidisciplinară integrată, în care endodontul colaborează cu alți specialiști pentru a oferi pacienților soluții complete și sigure.
Un abces dentar se formează atunci când bacteriile pătrund în interiorul dintelui sau în gingie și provoacă acumularea unui lichid purulent. De cele mai multe ori, infecția pornește de la o carie netratată, o traumă dentară sau probleme gingivale.
Principalele cauze ale unui abces dentar:
Simptomele unui abces dentar sunt greu de trecut cu vederea: durere puternică, sensibilitate la masticație, umflătură locală, uneori febră și senzația că „dintele este mai înalt” atunci când muști.
Din acest motiv, un abces nu trebuie ignorat. Deși poate părea o problemă locală, abcesul poate avea consecințe grave atât la nivel local, cât și la nivelul întregului organism.
Complicații locale:
Riscuri sistemice:
“Chiar și la primele semne ale unui abces dentar – durere intensă, umflătură, sensibilitate, este esențial să ne prezentăm la medicul stomatolog. Tratamentul precoce poate preveni complicațiile severe și poate evita intervențiile chirurgicale mai invazive. Cu cât acționezi mai devreme, cu atât riscurile de complicații grave sunt mai mici, iar recuperarea va fi mai rapidă. Altfel, ignorarea unui abces dentar nu doar că poate duce la pierderea unui dinte, dar poate pune în pericol întreaga sănătate a organismului.”, explică Dr. Ștefan Zgâmbău, Medic specialist Endodonție la microscop, în cadrul clinicilor DENT ESTET.
Tratamentul urgențelor stomatologice, în special cele care implică abcesul dentar, este esențial pentru a salva dintele afectat și pentru a preveni complicațiile.
În clinicile DENT ESTET, tratamentele endodontice sunt realizate cu ajutorul tehnologiilor moderne, care permit intervenții eficiente și cât mai puțin invazive. Specialiștii în endodonție folosesc microscoapele stomatologice Zeiss sau Leica, deoarece acestea oferă o vizibilitate și o precizie excepționale, esențiale pentru îndepărtarea completă a infecției și pentru restabilirea funcției normale a dintelui.
În plus, investigațiile digitale contribuie major la un diagnostic corect. Medicul endodont va analiza radiografiile digitale sau tomografia computerizată (CBCT) pentru a înțelege exact nivelul infecției și starea pulpei dentare.
“Datorită tehnologiei avansate, tratamentele moderne în endodonție sunt eficiente, rapide și mai puțin dureroase. În cazul unei urgențe stomatologice, abordarea promptă cu aceste proceduri poate salva dintele și preveni complicațiile severe.”, precizează Dr. Ștefan Zgâmbău, Medic specialist Endodonție la microscop.
Expertiza specialistului în Endodonție în identificarea și tratarea infecțiilor pulpare este esențială în gestionarea corectă a acestor urgențe dentare. Însă, de multe ori, este nevoie de o abordare multidisciplinară și integrată între diferite specialități stomatologice:
Această abordare multidisciplinară asigură faptul că pacientul beneficiază de un tratament personalizat, integrat și optimizat, care ține cont de toate aspectele sănătății dentare. Împreună, echipele de specialiști pot trata infecțiile dentare în mod eficient, oferind soluții pe termen lung și prevenind complicațiile.
Prevenirea unui abces dentar începe cu îngrijirea corectă a sănătății orale și cu monitorizarea regulată a stării dinților și gingiilor. Pentru a preveni orice complicație dentară, nu doar abcesul, este recomandat să avem o igiena orală corectă, cu un periaj de minim două ori pe zi, folosirea aței dentare și a dușului bucal.
Pe lângă igiena dentară bună sunt recomandate controalele periodice și a igienizării profesionale o dată la șase luni. Vizitele periodice la stomatolog nu sunt doar pentru tratamentele curative, ci și pentru prevenție.
Prevenția este întotdeauna mai eficace și mai puțin costisitoare decât tratamentele pentru complicații serioase. Menținerea unei igiene orale corecte, ședintele periodice de profilaxie sau intervențiile timpurii sunt principalele căi prin care putem avea grijă de sănătatea noastră dentară și putem preveni …
„În DENT ESTET, vorbim mereu despre prevenție, pentru că un zâmbet sănătos începe cu educație și cu grijă constantă. Prevenția este întotdeauna mai eficace și mai puțin costisitoare decât tratamentele necesare atunci când apar complicații. Menținerea unei igiene orale corecte, ședintele periodice de profilaxie sau intervențiile timpurii sunt metode simple și eficiente prin care ne putem proteja sănătatea dentară. De peste 26 de ani, suntem alături de pacienții noștri pentru a-i sprijini să facă alegeri corecte, pentru că sănătatea orală înseamnă mai mult decât tratament – înseamnă responsabilitate, echilibru și încredere.”, spune Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.