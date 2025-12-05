Nu doar alimentele proaspete pot susține inimii. Un cardiolog atrage atenția că alimentele congelate pot fi la fel de eficiente în prevenirea bolilor cardiovasculare, oferind nutrienți esențiali, antioxidanți și grăsimi sănătoase.

Fructele de pădure: antioxidanți pentru arterele sănătoase

Fructele de pădure, precum zmeura, afinele, căpșunile și murele, sunt bogate în antioxidanți care reduc inflamația și scad riscul de boli cardiace, scrie Adevărul.

„Fructele de pădure își păstrează antocianinele și compușii fenolici atunci când sunt congelate, reducând riscul de hipertensiune și ateroscleroză, adică rigidizarea arterelor”, explică Leonard Pianko, cardiolog.

În plus, acestea conțin numeroși fitocompuși cu proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și antiplachetare, esențiale pentru menținerea sănătății vaselor sanguine.

Spanacul și alte legume verzi: nitrați pentru o circulație bună

Spanacul și alte legume verzi sunt bogate în nitrați, care ajută la relaxarea pereților vaselor de sânge, la reducerea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea fluxului sanguin.

„Spanacul congelat este un salvator al bucătăriei moderne. În zilele în care timpul sau energia lipsesc, este util să ai verdețurile deja spălate și tocate, gata să le adaugi în smoothie-uri, supe sau omlete”, subliniază medicul.

Somonul și alți pești grași congelați: sursă de omega-3

Somonul reprezintă o sursă importantă de acizi grași omega-3, care nu pot fi produși de organism, dar contribuie semnificativ la sănătatea inimii prin reducerea trigliceridelor și a inflamației.

„Procesul corect de congelare păstrează nutrienții și poate fi la fel de sănătos ca peștele proaspăt. Studiile arată că omega-3 reduc riscul de infarct, alte evenimente cardiace și mortalitatea asociată acestora”, explică dr. Pianko.

Edamame: proteine și fibre pentru inimă

Edamame sunt boabe de soia verde imatură, bogate în proteine vegetale, fibre, potasiu și antioxidanți.

„Edamame este subapreciat, deși sprijină nivelurile sănătoase de colesterol și poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Le recomand fie cu puțină sare sau fulgi de chili, fie adăugate în salate, boluri cu cereale sau stir-fry-uri”, explică specialistul.

Alimentele congelate pentru o dietă sănătoasă

Cardiologii și nutriționiștii sunt de acord că produsele congelate, alimentele din soia, cerealele integrale și peștele gras își păstrează nutrienții esențiali.

„Congelarea păstrează vitaminele și mineralele, iar aceste alimente sunt incredibil de convenabile pentru zilele aglomerate, când produsele proaspete nu sunt disponibile. De asemenea, ajută la reducerea risipei alimentare și fac mai ușor să menții o dietă sănătoasă pentru inimă pe tot parcursul anului”, concluzionează dr. Krutika Nanavati, cercetător în nutriție.