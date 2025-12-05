Compania Construcții Erbașu a anunțat debutul lucrărilor la Centrul pentru Optica de Mare Putere din Măgurele, Ilfov, „un proiect strategic de importanță majoră care consolidează infrastructura de cercetare de vârf din România”.

Valoarea contractului e de 149.872.672,28 lei fără TVA, din care aproximativ 60% reprezintă echipamente cheie pentru activitatea centrului. Beneficiarul final al proiectului este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”.

Erbașu, lucrare majoră în infrastructura de cercetare

„Un proiect strategic de importanță majoră care consolidează infrastructura de cercetare de vârf din România. 🔬

Am dat startul lucrărilor la 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐞 𝐏𝐮𝐭𝐞𝐫𝐞 din Măgurele, Ilfov, unde vom proiecta și construi o infrastructură dedicată fabricării și reparării componentelor optice de mare putere, într-un ansamblu tehnologic specializat pentru activități de precizie.

Repere ale proiectului:

▫️Valoare contract 149.872.672,28 lei fără TVA, din care aproximativ 60% reprezintă echipamente cheie pentru activitatea centrului;

▫️Durata contractului este de 24 de luni, cu 150 de zile pentru proiectare și 570 de zile pentru execuție;

▫️Suprafața terenului 29.649 m², cu o arie construită desfășurată de 4.640 m²;

▫️Clădirea principală are regim de înălțime P+1E și o înălțime maximă de 13,50 m;

▫️La parter sunt prevăzute șase camere curate ISO 7, accesate prin trei filtre ISO 8, destinate proceselor de fabricare și finisare a opticii pentru lasere de mare putere.

Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții și are ca beneficiar final Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH RA.

🤝 Proiectul este executat în echipă cu partenerii noștri constructori Somet și proiectanți Popp & Asociații și Focus Security Systems.

Construim pentru viitor.

În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.