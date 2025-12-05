B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Construcții Erbașu a dat startul lucrărilor la Centrul pentru Optica de Mare Putere din Măgurele: „Un proiect strategic de importanță majoră care consolidează infrastructura de cercetare de vârf din România”

Construcții Erbașu a dat startul lucrărilor la Centrul pentru Optica de Mare Putere din Măgurele: „Un proiect strategic de importanță majoră care consolidează infrastructura de cercetare de vârf din România”

B1.ro
05 dec. 2025, 12:50
Construcții Erbașu a dat startul lucrărilor la Centrul pentru Optica de Mare Putere din Măgurele: „Un proiect strategic de importanță majoră care consolidează infrastructura de cercetare de vârf din România”
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Compania Construcții Erbașu a anunțat debutul lucrărilor la Centrul pentru Optica de Mare Putere din Măgurele, Ilfov, „un proiect strategic de importanță majoră care consolidează infrastructura de cercetare de vârf din România”.

Valoarea contractului e de 149.872.672,28 lei fără TVA, din care aproximativ 60% reprezintă echipamente cheie pentru activitatea centrului. Beneficiarul final al proiectului este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”.

Erbașu, lucrare majoră în infrastructura de cercetare

„Un proiect strategic de importanță majoră care consolidează infrastructura de cercetare de vârf din România. 🔬

Am dat startul lucrărilor la 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐞 𝐏𝐮𝐭𝐞𝐫𝐞 din Măgurele, Ilfov, unde vom proiecta și construi o infrastructură dedicată fabricării și reparării componentelor optice de mare putere, într-un ansamblu tehnologic specializat pentru activități de precizie.

Repere ale proiectului:
▫️Valoare contract 149.872.672,28 lei fără TVA, din care aproximativ 60% reprezintă echipamente cheie pentru activitatea centrului;
▫️Durata contractului este de 24 de luni, cu 150 de zile pentru proiectare și 570 de zile pentru execuție;
▫️Suprafața terenului 29.649 m², cu o arie construită desfășurată de 4.640 m²;
▫️Clădirea principală are regim de înălțime P+1E și o înălțime maximă de 13,50 m;
▫️La parter sunt prevăzute șase camere curate ISO 7, accesate prin trei filtre ISO 8, destinate proceselor de fabricare și finisare a opticii pentru lasere de mare putere.

Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții și are ca beneficiar final Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH RA.

🤝 Proiectul este executat în echipă cu partenerii noștri constructori Somet și proiectanți Popp & Asociații și Focus Security Systems.

Construim pentru viitor.
În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Crimă șocantă în Capitală. Un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce și-a înjunghiat tatăl de 18 ori
Eveniment
Crimă șocantă în Capitală. Un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce și-a înjunghiat tatăl de 18 ori
Un cardiolog recomandă patru alimente congelate pentru sănătatea inimii
Eveniment
Un cardiolog recomandă patru alimente congelate pentru sănătatea inimii
De ce este abcesul dentar o urgență medicală. Soluții moderne de tratament oferite de DENT ESTET
Eveniment
De ce este abcesul dentar o urgență medicală. Soluții moderne de tratament oferite de DENT ESTET
Ce cadouri nu se oferă de Sfântul Nicolae? Tradiții și semnificație
Eveniment
Ce cadouri nu se oferă de Sfântul Nicolae? Tradiții și semnificație
Teorii ale conspirației după accidentul din Oradea! A fost sau nu creat cu inteligență artificială (VIDEO)
Eveniment
Teorii ale conspirației după accidentul din Oradea! A fost sau nu creat cu inteligență artificială (VIDEO)
Netflix intră în discuții pentru achiziția Warner Bros și HBO Max
Eveniment
Netflix intră în discuții pentru achiziția Warner Bros și HBO Max
Institutul American a decis care va fi culoarea anului 2026. Iată ce simbolizează „Cloud Dancer”
Eveniment
Institutul American a decis care va fi culoarea anului 2026. Iată ce simbolizează „Cloud Dancer”
Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani
Eveniment
Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani
Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)
Eveniment
Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)
Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
Eveniment
Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
Catalin Drula
Ultima oră
15:21 - Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are
14:57 - Ciclonul Casio pune stăpânire pe România. Ce fenomene meteo sunt așteptate și care sunt regiunile cele mai afectate
14:55 - Refugiul lui Daniel Pavel din Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Desafio: Aventura”
14:38 - Crimă șocantă în Capitală. Un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce și-a înjunghiat tatăl de 18 ori
14:32 - Denise Rifai, impresionată de Nicolae Guță: „A fost, pentru mine, o nouă lecție de viață”. Ce invitați nu i-au plăcut
14:19 - Un cardiolog recomandă patru alimente congelate pentru sănătatea inimii
14:16 - De ce este abcesul dentar o urgență medicală. Soluții moderne de tratament oferite de DENT ESTET
14:02 - Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care impune cote de cetățenie în sport. Petiția a fost inițiată de Ionuț Stroe și semnată de importanți finanțatori și președinți de cluburi (VIDEO)
13:39 - Ce cadouri nu se oferă de Sfântul Nicolae? Tradiții și semnificație
13:31 - Ministrul Justiției, prima reacție după ce Înalta Curte a atacat la CCR și noua reformă a pensiilor magistraților (VIDEO)