Teorii ale conspirației după accidentul din Oradea! A fost sau nu creat cu inteligență artificială (VIDEO)

Un accident neobișnuit a captat atenția publicului în Oradea, unde un șofer a reușit să sară cu mașina peste un sens giratoriu. Evenimentul a fost surprins de camerele de supraveghere și a stârnit o adevărată furtună pe rețelele sociale, alimentând teorii ale conspirației despre o posibilă implicare a inteligenței artificiale. În ciuda zvonurilor, ISU Bihor a confirmat că incidentul nu a fost o înscenare.

Detalii despre accidentul din Oradea

Accidentul a avut loc în noaptea de 4 spre 5 decembrie, când un șofer începător a pierdut controlul vehiculului și a sărit peste un sens giratoriu, aterizând pe partea opusă a drumului. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat o manevră incredibilă, care, în mod obișnuit, ar fi fost considerată imposibilă fără intervenția unor factori externi.

Martorii oculari au declarat că mașina părea să fie controlată de o forță nevăzută, alimentând astfel speculațiile și teoriile conspiraționiste de pe internet. În doar câteva ore, filmarea a devenit virală, fiind distribuită masiv pe platformele sociale.

Teorii ale conspirației și reacții pe rețelele sociale

Rețelele sociale s-au umplut rapid de comentarii și ipoteze legate de posibilitatea ca accidentul să fi fost generat sau influențat de inteligența artificială. Unii utilizatori au sugerat că vehiculul ar fi putut fi dotat cu un sistem de pilot automat avansat, care a reacționat în mod neașteptat.

Cu toate acestea, alții au rămas sceptici, afirmând că astfel de teorii sunt doar rodul imaginației și al dorinței de a găsi explicații spectaculoase pentru evenimente neobișnuite. În ciuda acestor divergențe de opinie, un lucru este cert: accidentul a ridicat numeroase întrebări despre siguranța și controlul tehnologiei moderne în viața cotidiană.

Răspunsul oficial al ISU Bihor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor a intervenit rapid pentru a calma spiritele și a clarifica situația. Într-un comunicat oficial, reprezentanții ISU au declarat că accidentul a fost pur și simplu rezultatul unei erori umane, fără implicarea niciunui sistem de inteligență artificială.

„Nu există dovezi care să sugereze că accidentul ar fi fost generat de tehnologia AI. Este un caz clasic de pierdere a controlului vehiculului, iar investigațiile noastre continuă pentru a determina toate circumstanțele implicate,” a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bihor.

Rolul inteligenței artificiale în incidentele rutiere

Inteligența artificială joacă un rol din ce în ce mai important în industria auto, contribuind la dezvoltarea vehiculelor autonome și la îmbunătățirea sistemelor de siguranță. Cu toate acestea, incidentele recente au evidențiat necesitatea unei reglementări mai stricte și a unei monitorizări atente a modului în care astfel de tehnologii sunt implementate.