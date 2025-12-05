Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei, Sector 6, are singurul food truck social din România. Cei care cumpără mâncare de acolo se bucură de un gust delicios și fac și o faptă bună! Banii obținuți din vânzări se duc la Banca de Alimente a Sectorului 6 și sunt folosiți pentru hrănirea a sute de persoane defavorizate din sector. Inițiativa se înscrie în campania „Pune binele pe masa de Crăciun” și se desfășoară cu sprijinul DGASPC Sector 6.

La food truck-ul din Sectorul 6 mănânci bine și faci o faptă bună

Ambasadorul Băncii Locale de Alimente Sector 6, Marius Tudosiei, gătește de zor și cu spor.

„Salutări iubitorilor de bun gust și iubitorilor de fapte bune! Suntem în singurul food truck social, în momentul ăsta, în România. E „6 flavours” by Food Bank 6, un proiect social care ajută o mulțime de oameni cu lucruri de care au nevoie în fiecare zi. Vorbim despre mâncare, o mâncare gătită corect, făcută bine, extrem de gustoasă

Banca Locală de Alimente se ocupă de 600 de oameni vulnerabili care au nevoie de mâncare bună în fiecare zi, iar meniurile astea nu fac decât să sprijine proiectul ăsta și să-l ajute să meargă mai departe.

Banii pe care-i obținem din vânzarea produselor de aici se duc în Banca de Alimente și-i ajută să suplimenteze donațiile care vin dinspre tot felul de companii, care au avut generozitatea să se gândească la asta”, a explicat Marius Tudosiei.

Organizatorii vor să facă peste 2.000 de pachete pe care să le distribuie persoanelor defavorizate din Sectorul 6. Toate veniturile generate de food truck vor intra în acest proiect social.

Amintim că Parcul Drumul Taberei . Milioanele de luminițe, hrana delicioasă, patinoarul și atelierul lui Moș Crăciun au tras deja o mulțime de vizitatori.