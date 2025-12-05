B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)

Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)

Traian Avarvarei
05 dec. 2025, 11:28
Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)
Food truck social, în Sectorul 6. Sursa foto - Captură B1 TV

Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei, Sector 6, are singurul food truck social din România. Cei care cumpără mâncare de acolo se bucură de un gust delicios și fac și o faptă bună! Banii obținuți din vânzări se duc la Banca de Alimente a Sectorului 6 și sunt folosiți pentru hrănirea a sute de persoane defavorizate din sector. Inițiativa se înscrie în campania „Pune binele pe masa de Crăciun” și se desfășoară cu sprijinul DGASPC Sector 6.

La food truck-ul din Sectorul 6 mănânci bine și faci o faptă bună

Ambasadorul Băncii Locale de Alimente Sector 6, Marius Tudosiei, gătește de zor și cu spor.

„Salutări iubitorilor de bun gust și iubitorilor de fapte bune! Suntem în singurul food truck social, în momentul ăsta, în România. E „6 flavours” by Food Bank 6, un proiect social care ajută o mulțime de oameni cu lucruri de care au nevoie în fiecare zi. Vorbim despre mâncare, o mâncare gătită corect, făcută bine, extrem de gustoasă

Banca Locală de Alimente se ocupă de 600 de oameni vulnerabili care au nevoie de mâncare bună în fiecare zi, iar meniurile astea nu fac decât să sprijine proiectul ăsta și să-l ajute să meargă mai departe.

Banii pe care-i obținem din vânzarea produselor de aici se duc în Banca de Alimente și-i ajută să suplimenteze donațiile care vin dinspre tot felul de companii, care au avut generozitatea să se gândească la asta”, a explicat Marius Tudosiei.

Organizatorii vor să facă peste 2.000 de pachete pe care să le distribuie persoanelor defavorizate din Sectorul 6. Toate veniturile generate de food truck vor intra în acest proiect social.

Amintim că Parcul Drumul Taberei s-a îmbrăcat în haine se sărbătoare. Milioanele de luminițe, hrana delicioasă, patinoarul și atelierul lui Moș Crăciun au tras deja o mulțime de vizitatori.

Tags:
Citește și...
Institutul American a decis care va fi culoarea anului 2026. Iată ce simbolizează „Cloud Dancer”
Eveniment
Institutul American a decis care va fi culoarea anului 2026. Iată ce simbolizează „Cloud Dancer”
Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani
Eveniment
Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani
Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
Eveniment
Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
Fraudă de 108.000 de euro! Cum au fost păcăliți doi bătrâni și ce s-a întâmplat după
Eveniment
Fraudă de 108.000 de euro! Cum au fost păcăliți doi bătrâni și ce s-a întâmplat după
Bărbat înjunghiat mortal pe o stradă din Galați. Agresorul are 70 de ani
Eveniment
Bărbat înjunghiat mortal pe o stradă din Galați. Agresorul are 70 de ani
Pieton, lovit mortal de un motociclist de 23 de ani. Ce alcoolemie avea bărbatul
Eveniment
Pieton, lovit mortal de un motociclist de 23 de ani. Ce alcoolemie avea bărbatul
Ilie Bolojan s-a căsătorit. Premierul, ”dat de gol” de Ioana Dogioiu
Politică
Ilie Bolojan s-a căsătorit. Premierul, ”dat de gol” de Ioana Dogioiu
Indemnizații majorate la Aeroportul Otopeni, înainte de Sărbători. Noile sume depășesc cu mult veniturile din 2024
Eveniment
Indemnizații majorate la Aeroportul Otopeni, înainte de Sărbători. Noile sume depășesc cu mult veniturile din 2024
Tinerii din medii defavorizate pot beneficia gratuit de școala de șoferi. În ce constă programul și ce fel de permise pot fi obținute
Eveniment
Tinerii din medii defavorizate pot beneficia gratuit de școala de șoferi. În ce constă programul și ce fel de permise pot fi obținute
Accident într-un sens giratoriu din Oradea. Șoferul a zburat peste sens și peste alte două mașini (VIDEO)
Eveniment
Accident într-un sens giratoriu din Oradea. Șoferul a zburat peste sens și peste alte două mașini (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
12:15 - Institutul American a decis care va fi culoarea anului 2026. Iată ce simbolizează „Cloud Dancer”
11:59 - România, printre țările care ar putea interzice rețelele sociale copiilor sub 16 ani? Un specialist în industria securității cibernetice explică implicațiile
11:41 - Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani
11:38 - Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este a șasea moțiune de când Bolojan este la Palatul Victoria (VIDEO)
10:52 - INS: Economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, în primele nouă luni ale acestui an
10:39 - Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
10:35 - Fraudă de 108.000 de euro! Cum au fost păcăliți doi bătrâni și ce s-a întâmplat după
10:18 - Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele
10:07 - Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Doi candidați sunt umăr la umăr. Se schimbă clasamentul
10:02 - Patru drone militare neidentificate au zburat lângă avionul lui Zelenski la Dublin