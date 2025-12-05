B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Refugiul lui Daniel Pavel din Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Desafio: Aventura”

Refugiul lui Daniel Pavel din Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Desafio: Aventura”

B1.ro
05 dec. 2025, 14:55
Refugiul lui Daniel Pavel din Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Desafio: Aventura”
Foto: Instagram/Daniel Pavel.
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Ce spune Daniel Pavel despre cabana lui
  3. Despre emisiune

Filmările pentru „Desafio: Aventura” se desfășoară în plin sezon în Thailanda, iar concurenții se luptă cu foamea, lipsa somnului și provocările extreme. În schimb, prezentatorul Daniel Pavel își găsește propriul refugiu pe plajă, unde se relaxează între filmări.

Despre ce este vorba

În timp ce participanții se confruntă cu condiții dificile, Daniel Pavel are propriul său loc de refugiu, conform Click.

Este vorba despre „o căsuță tradițională thailandeză, construită din lemn, amplasată direct pe plajă, la doar câțiva metri de mare, ascunsă sub palmieri uriași. Un loc discret, ca un sanctuar, unde valurile îi pun muzică înainte să adoarmă și unde răsăritul îl trezește în fiecare dimineață.”

Ce spune Daniel Pavel despre cabana lui

Prezentatorul, aflat pentru prima dată în Thailanda, spune că acest refugiu îi aduce aminte de trecut.

„Casa asta îmi amintește de începuturile mele ca ofițer de marină. La acest reality show, în Thailanda, sunt pentru prima oară în această parte a lumii. Stau într-un loc cu adevărat paradisiac. Asta nu înseamnă că petrec mult timp acolo, pentru că filmările pentru > sunt efectiv zi-lumină, de dimineața până seara târziu”, a spus prezentatorul.

„Casa în care stau, aflată la câțiva metri de țărm, sub palmieri, este wow. O cabană din lemn, specifică regiunii, care îmi aduce aminte de începuturile mele de ofițer de marină. Mă simt ca într-o cabină de navă acolo. Am strictul necesar”, a adăugat Daniel Pavel.

Despre emisiune

„Desafio: Aventura” pune concurenții în situații extreme: echipa câștigătoare locuiește într-o vilă luxoasă, cu dușuri calde și paturi moi.

Cea de-a doua echipă ajunge într-un sat pescăresc autentic, cu barăci simple. Iar cei mai slabi trăiesc în pustiu, fără acoperiș și mâncare suficientă. Focul și apa potabilă devin adevărate victorii.

Toți se luptă pentru marele premiu de 150.000 de euro și pentru supraviețuire într-o competiție spectaculoasă și necruțătoare.

Tags:
Citește și...
Denise Rifai, impresionată de Nicolae Guță: „A fost, pentru mine, o nouă lecție de viață”. Ce invitați nu i-au plăcut
Monden
Denise Rifai, impresionată de Nicolae Guță: „A fost, pentru mine, o nouă lecție de viață”. Ce invitați nu i-au plăcut
Victoria Răileanu, destăinuiri despre depresia postnatală: Nu mai ești tu. Auzi din toate părțile că ar trebui să te simți minunat, dar există și cealaltă fațetă a poveștii
Monden
Victoria Răileanu, destăinuiri despre depresia postnatală: Nu mai ești tu. Auzi din toate părțile că ar trebui să te simți minunat, dar există și cealaltă fațetă a poveștii
Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele
Monden
Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele
Scandal uriaș în industria modei de lux. 13 branduri de lux anchetate pentru exploatarea lucrătorilor
Monden
Scandal uriaș în industria modei de lux. 13 branduri de lux anchetate pentru exploatarea lucrătorilor
Victor Rebengiuc a primit premiul România Europeană 2025: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Ce a declarat Nicușor Dan la eveniment (VIDEO)
Monden
Victor Rebengiuc a primit premiul România Europeană 2025: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Ce a declarat Nicușor Dan la eveniment (VIDEO)
Gest emoționant față de copiii lui! Ce a făcut Dan Alexa la întoarcerea din „Asia Express”
Monden
Gest emoționant față de copiii lui! Ce a făcut Dan Alexa la întoarcerea din „Asia Express”
Tatăl lui Meghan Markle, în stare critică la spital. Ce s-a întâmplat și de ce fiica lui nu îi este alături
Monden
Tatăl lui Meghan Markle, în stare critică la spital. Ce s-a întâmplat și de ce fiica lui nu îi este alături
Kate Middleton, apariție uluitoare la Windsor. Detaliul extrem de prețios care a atras atenția (VIDEO, FOTO)
Monden
Kate Middleton, apariție uluitoare la Windsor. Detaliul extrem de prețios care a atras atenția (VIDEO, FOTO)
Cristina Cioran cu greu se descurcă singură cu doi copii: „Plâng, îmi eliberez nervii și stresul”
Monden
Cristina Cioran cu greu se descurcă singură cu doi copii: „Plâng, îmi eliberez nervii și stresul”
Câți bani a plătit Alina Ceușan să-și aducă bonă din Filipine: „E ca o prietenă bună, așa o simt” (FOTO)
Monden
Câți bani a plătit Alina Ceușan să-și aducă bonă din Filipine: „E ca o prietenă bună, așa o simt” (FOTO)
Catalin Drula
Ultima oră
15:21 - Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are
14:57 - Ciclonul Casio pune stăpânire pe România. Ce fenomene meteo sunt așteptate și care sunt regiunile cele mai afectate
14:38 - Crimă șocantă în Capitală. Un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce și-a înjunghiat tatăl de 18 ori
14:32 - Denise Rifai, impresionată de Nicolae Guță: „A fost, pentru mine, o nouă lecție de viață”. Ce invitați nu i-au plăcut
14:19 - Un cardiolog recomandă patru alimente congelate pentru sănătatea inimii
14:16 - De ce este abcesul dentar o urgență medicală. Soluții moderne de tratament oferite de DENT ESTET
14:02 - Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care impune cote de cetățenie în sport. Petiția a fost inițiată de Ionuț Stroe și semnată de importanți finanțatori și președinți de cluburi (VIDEO)
13:39 - Ce cadouri nu se oferă de Sfântul Nicolae? Tradiții și semnificație
13:31 - Ministrul Justiției, prima reacție după ce Înalta Curte a atacat la CCR și noua reformă a pensiilor magistraților (VIDEO)
13:27 - Încă un sondaj arată că lupta este strânsă pentru Primăria Capitalei. Candidații cu cele mai mari șanse