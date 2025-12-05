Filmările pentru „Desafio: Aventura” se desfășoară în plin sezon în , iar concurenții se luptă cu foamea, lipsa somnului și provocările extreme. În schimb, prezentatorul Daniel Pavel își găsește propriul refugiu pe plajă, unde se relaxează între filmări.

Despre ce este vorba

În timp ce participanții se confruntă cu condiții dificile, Daniel Pavel are propriul său loc de refugiu, conform Click.

Este vorba despre „o căsuță tradițională thailandeză, construită din lemn, amplasată direct pe plajă, la doar câțiva metri de mare, ascunsă sub palmieri uriași. Un loc discret, ca un sanctuar, unde valurile îi pun muzică înainte să adoarmă și unde răsăritul îl trezește în fiecare dimineață.”

Ce spune Daniel Pavel despre cabana lui

Prezentatorul, aflat pentru prima dată în Thailanda, spune că acest refugiu îi aduce aminte de trecut.

„Casa asta îmi amintește de începuturile mele ca ofițer de marină. La acest reality show, în Thailanda, sunt pentru prima oară în această parte a lumii. Stau într-un loc cu adevărat paradisiac. Asta nu înseamnă că petrec mult timp acolo, pentru că filmările pentru > sunt efectiv zi-lumină, de dimineața până seara târziu”, a spus prezentatorul.

„Casa în care stau, aflată la câțiva metri de țărm, sub palmieri, este wow. O cabană din lemn, specifică regiunii, care îmi aduce aminte de începuturile mele de ofițer de marină. Mă simt ca într-o cabină de navă acolo. Am strictul necesar”, a adăugat Daniel Pavel.

Despre emisiune

„Desafio: Aventura” pune concurenții în situații extreme: echipa câștigătoare locuiește într-o luxoasă, cu dușuri calde și paturi moi.

Cea de-a doua ajunge într-un sat pescăresc autentic, cu barăci simple. Iar cei mai slabi trăiesc în pustiu, fără acoperiș și mâncare suficientă. Focul și apa potabilă devin adevărate victorii.

Toți se luptă pentru marele premiu de 150.000 de euro și pentru supraviețuire într-o competiție spectaculoasă și necruțătoare.