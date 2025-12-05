Încă un sondaj arată că lupta este strânsă pentru Primăria Capitalei. Candidații cu cele mai mari șanse

CURS a realizat un sondaj de calibrare, cel care se face la final de campanie, în pregătirea Exit-poll-ului. Conform sondajului, candidatul PSD, Daniel Băluță, conduce clasamentul, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă.

Candidații cu cele mai mari șanse

Sondajul CURS-Avangarde ne arată că Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, ar câștiga cu un scor de 27%, iar pe locul secund se clasează candidatul PNL la București, Ciprian Ciucu, cu un scor de 24%.

Pe locul 3 se clasează candidatul USR, Cătălin Drulă, cu un scor de 21%. Candidatul suveranist Anca Alexandrescu se află la 17%, în timp ce Ana Ciceală, reprezrentanta SENS pentru Primăria Capitalei, s-a oprit la 5%.

Metodologia sondajului

Volumul eşantionului pe care a fost realizat sondajul CURS-Avangarde este 1.382 respondenţi, în vârstă de 18 ani şi peste, iar metoda de culegere a datelor a fost față-în-față. Sondajul a fost realizat pe 4 decembrie, iar marja de eroare este de +/-2,6% la un nivel de încredere de 95%.

Un alt sondaj arată că doi candidați sunt umăr la umăr

, făcut la comanda Antena 3 CNN, îl dă favorit la alegerile de duminică pentru Primăria Capitalei pe Daniel Băluţă, candidatul PSD, urmat de candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Potrivit cercetării, Daniel Băluţă conduce cu 26%, fiind urmat de Ciprian Ciucu , cu 24%. Și față de ultimele sondaje de la locul trei clasamentul s-a schimbat. Cătălin Drulă, candidatul USR are 20% și trece în fața Ancăi Alexandrescu. Suveranista susținută de AUR strânge 18%. 12% dintre bucureșteni nu preferă pe niciunul din cei patru și au indicat alt candidat. Iar alți 17% nu sunt încă hotărâţi cu privire la candidatul pe care îl vor alege în duminica alegerilor.

De menționat este faptul că procentele au fost stabilite doar pe baza răspunsurilor celor 55% dintre respondenţi care declară că vor merge sigur la vot.