Acasa » Politică » Încă un sondaj arată că lupta este strânsă pentru Primăria Capitalei. Candidații cu cele mai mari șanse

Încă un sondaj arată că lupta este strânsă pentru Primăria Capitalei. Candidații cu cele mai mari șanse

Adrian A
05 dec. 2025, 13:27
Încă un sondaj arată că lupta este strânsă pentru Primăria Capitalei. Candidații cu cele mai mari șanse
Cuprins
  1. Candidații cu cele mai mari șanse
  2. Metodologia sondajului
  3. Un alt sondaj arată că doi candidați sunt umăr la umăr

CURS a realizat un sondaj de calibrare, cel care se face la final de campanie, în pregătirea Exit-poll-ului. Conform sondajului, candidatul PSD, Daniel Băluță, conduce clasamentul, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă.

Candidații cu cele mai mari șanse

Sondajul CURS-Avangarde ne arată că Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, ar câștiga cu un scor de 27%, iar pe locul secund se clasează candidatul PNL la București, Ciprian Ciucu, cu un scor de 24%.

Pe locul 3 se clasează candidatul USR,  Cătălin Drulă, cu un scor de 21%. Candidatul suveranist Anca Alexandrescu se află la 17%, în timp ce Ana Ciceală, reprezrentanta SENS pentru Primăria Capitalei, s-a oprit la 5%.

Metodologia sondajului

Volumul eşantionului pe care a fost realizat sondajul CURS-Avangarde este 1.382 respondenţi, în vârstă de 18 ani şi peste, iar metoda de culegere a datelor a fost față-în-față. Sondajul a fost realizat pe 4 decembrie, iar marja de eroare este de +/-2,6% la un nivel de încredere de 95%.

Un alt sondaj arată că doi candidați sunt umăr la umăr

Un sondaj ARA, făcut la comanda Antena 3 CNN, îl dă favorit la alegerile de duminică pentru Primăria Capitalei pe Daniel Băluţă, candidatul PSD, urmat de candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Potrivit cercetării, Daniel Băluţă conduce cu  26%, fiind urmat de Ciprian Ciucu , cu 24%. Și față de ultimele sondaje de la locul trei clasamentul s-a schimbat. Cătălin Drulă, candidatul USR are 20% și trece în fața Ancăi Alexandrescu. Suveranista susținută de AUR strânge 18%. 12% dintre bucureșteni nu preferă pe niciunul din cei patru și au indicat alt candidat. Iar alți 17% nu sunt încă hotărâţi cu privire la candidatul pe care îl vor alege în duminica alegerilor.

De menționat este faptul că procentele au fost stabilite doar pe baza răspunsurilor celor 55% dintre respondenţi care declară că vor merge sigur la vot.

