Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat vineri, pentru B1 TV, că dacă judecătorii Curții Constituționale (CCR) vor declara neconstituțională și noua reformă a pensiilor magistraților, atunci Guvernul va trebui să gândească „în perspectivă cum ar trebui, totuși, abordată chestiunea, ca ea să aibă o finalitate”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV, în contextul în care Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) la CCR și noua reformă a pensiilor magistraților.

Ce spune Marinescu despre reforma pensiilor magistraților

„Era previzibil că magistrații ICCJ vor adopta această cale de a contesta pentru neconstituționalitate legea, că așa au procedat anterior, iar mutația semnificativă în cazul acestei legi e numai în ce privește tranziția către vârsta de 65 de ani, tranziție care de data aceasta e de 15 ani. Deci abordarea era previzibilă.

CCR nu s-a pronunțat anterior asupra motivelor de natură intrinsecă. A declarat neconstituționalitatea pe un aspect de natură procedurală, legat de durata de timp în care trebuia așteptat avizul CSM.

Acum avem un contencios constituțional deschis, în care se vor analiza toate criticile substanțiale în ce privește legea. N-aș vrea să speculez asupra finalității, pentru că orice deznodământ e posibil. Cred că sunt argumente de constituționalitate pentru legea adoptată, dar într-o dispută juridică lucrurile pot fi văzute în mod diferit. Vedem ce spune CCR”, a declarat Radu Marinescu.

Pierde România bani europeni?

Acesta a precizat apoi că toate partidele din coaliția de guvernare și-au dorit ca vârsta de pensionare în sistemul public să fie uniformă, iar România să nu fie lăsată fără banii europeni pentru că nu face reforme. În schimb, au existat discuții în privința abordării, dacă să fie mai rapidă, adică prin asumarea răspunderii, ceea ce

„Iată că a avut, din păcate, o primă dificultate la CCR. Ce se va întâmpla mi-e greu să vă spun. În acest scenariu nedorit de Guvern al declarării neconstituționalității, sigur că tot efortul va fi fost fără finalitate și trebuie gândit în perspectivă cum ar trebui, totuși, abordată chestiunea, ca ea să abă o finalitate. Cred că orice demers trebuie să se și aplice”, a mai afirmat ministrul Justiției.

Radu Marinescu a mai afirmat că nu poate spune dacă România va pierde cele 231 de milioane de euro din PNRR pentru că n-a făcut la timp reforma pensiilor magistraților: „Ministerul de Justiției nu gestionează acest jalon, deci nu vă pot da un răspuns, dar ce a depins de Ministerul de Justiție a fost făcut să ne înscriem în limitele acestui jalon”.