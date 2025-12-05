B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are

Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are

Ana Maria
05 dec. 2025, 15:21
Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Ce aduce nou Tesla Model 3 Standard pe piața locală
  2. Ce dotări standard include și cum arată interiorul
  3. Ce funcții software și de conectivitate primește Model 3 Standard
  4. Cât costă Tesla Model 3 Standard în România și când vin primele modele

Tesla Model 3 Standard, varianta de intrare în gama producătorului american, a devenit disponibilă și pentru clienții din România. Mașina poate fi deja comandată, cu plata integrală sau în rate, iar livrările sunt programate să înceapă anul viitor, în februarie 2026.

Tesla introduce în România Model 3 Standard, noua versiune de bază a sedanului electric, iar aceasta se anunță a fi cea mai accesibilă opțiune pentru cei care vor să treacă la mobilitate electrică, potrivit ProMotor.

Ce aduce nou Tesla Model 3 Standard pe piața locală

Modelul este prezentat drept cel mai ieftin vehicul din oferta Tesla, însă păstrează un pachet tehnic optimizat pentru eficiență și costuri reduse de utilizare. Sistemul electric oferă un consum WLTP de doar 13 kWh/100 km și o autonomie omologată de 534 km, valori care îl plasează printre cele mai eficiente vehicule din segment. Accelerarea de la 0 la 100 km/h are loc în 6,2 secunde, iar Tesla subliniază că mașina nu necesită revizii periodice sau schimburi de ulei.

Ce dotări standard include și cum arată interiorul

Versiunea Standard beneficiază de toate upgrade-urile recente introduse pe Model 3, fără eliminări hardware. Printre elementele importante se numără farurile adaptive controlate prin camere, hayonul electric hands-free, două porturi USB-C frontale de până la 65 W, alte două în spate și două încărcătoare wireless pentru telefoane.

Interiorul folosește materiale textile noi, scaunele sunt reglabile electric și încălzite, iar plafonul panoramic din sticlă oferă o vizibilitate extinsă pentru pasagerii din spate. Spațiul de depozitare este generos: 594 litri în portbagajul principal, extensibil la 1.659 litri cu bancheta rabatată, plus încă 88 litri în portbagajul frontal.

Ce funcții software și de conectivitate primește Model 3 Standard

Ca orice Tesla modernă, modelul vine cu actualizări over-the-air, acces complet la aplicația Tesla și sisteme precum Sentry Mode, Dog Mode, control climatic de la distanță și deblocare prin telefon. Autopilot este inclus standard, iar hardware-ul este pregătit pentru viitorul Full Self-Driving (Supervizat), care va putea fi activat după aprobarea legislației europene.

Cât costă Tesla Model 3 Standard în România și când vin primele modele

Tesla a publicat lista de prețuri pentru România:

  • Model 3 Standard – 36.990 euro

  • Model 3 Premium Long Range RWD – 44.990 euro

  • Model 3 Premium Long Range AWD – 49.990 euro

  • Model 3 Performance – 57.490 euro

Comenzile se plasează online, iar livrările sunt programate pentru februarie 2026. Pentru cei interesați de leasing, rata lunară pentru versiunea Standard pornește de la 496 euro, în timp ce modelele superioare ajung la 600–765 euro pe lună.

Tags:
Citește și...
Miniștrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru mașinile mai vechi de zece ani. Cum vor fi afectate regulile de siguranță și poluare în Uniunea Europeană
Auto
Miniștrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru mașinile mai vechi de zece ani. Cum vor fi afectate regulile de siguranță și poluare în Uniunea Europeană
Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor decorațiunilor auto în perioada sărbătorilor. Ce sancțiuni riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
Auto
Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor decorațiunilor auto în perioada sărbătorilor. Ce sancțiuni riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
Au apărut noi indicatoare pe șosele. Cum arată, ce semnificație au și ce trebuie să știe toți șoferii (FOTO)
Auto
Au apărut noi indicatoare pe șosele. Cum arată, ce semnificație au și ce trebuie să știe toți șoferii (FOTO)
Autobuz autonom, testat pe Aeroportul din Cluj. „Un element unicat în ceea ce privește România” (VIDEO)
Auto
Autobuz autonom, testat pe Aeroportul din Cluj. „Un element unicat în ceea ce privește România” (VIDEO)
Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
Auto
Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu
Auto
Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu
Impozitul pentru mașinile hibrid explodează din 2026. Noi taxe, calcule diferite și costuri mai mari pentru șoferi
Auto
Impozitul pentru mașinile hibrid explodează din 2026. Noi taxe, calcule diferite și costuri mai mari pentru șoferi
Permisul auto, fără examen teoretic? Reguli noi pentru șoferi. Ce a aprobat Senatul României
Auto
Permisul auto, fără examen teoretic? Reguli noi pentru șoferi. Ce a aprobat Senatul României
Revoluție pentru șoferii din UE: permis digital, reguli mai dure pentru începători și sancțiuni transfrontaliere
Auto
Revoluție pentru șoferii din UE: permis digital, reguli mai dure pentru începători și sancțiuni transfrontaliere
Autostrada București – Focșani va fi deschisă integral circulației. CNAIR pregătește recepția lucrării
Auto
Autostrada București – Focșani va fi deschisă integral circulației. CNAIR pregătește recepția lucrării
Catalin Drula
Ultima oră
14:57 - Ciclonul Casio pune stăpânire pe România. Ce fenomene meteo sunt așteptate și care sunt regiunile cele mai afectate
14:55 - Refugiul lui Daniel Pavel din Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Desafio: Aventura”
14:38 - Crimă șocantă în Capitală. Un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce și-a înjunghiat tatăl de 18 ori
14:32 - Denife Rifai, impresionată de Nicolae Guță: „A fost, pentru mine, o nouă lecție de viață”. Ce invitați nu i-au plăcut
14:19 - Un cardiolog recomandă patru alimente congelate pentru sănătatea inimii
14:16 - De ce este abcesul dentar o urgență medicală. Soluții moderne de tratament oferite de DENT ESTET
14:02 - Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care impune cote de cetățenie în sport. Petiția a fost inițiată de Ionuț Stroe și semnată de importanți finanțatori și președinți de cluburi (VIDEO)
13:39 - Ce cadouri nu se oferă de Sfântul Nicolae? Tradiții și semnificație
13:31 - Ministrul Justiției, prima reacție după ce Înalta Curte a atacat la CCR și noua reformă a pensiilor magistraților (VIDEO)
13:27 - Încă un sondaj arată că lupta este strânsă pentru Primăria Capitalei. Candidații cu cele mai mari șanse