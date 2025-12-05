Tesla Model 3 Standard, varianta de intrare în gama producătorului american, a devenit disponibilă și pentru clienții din România. Mașina poate fi deja comandată, cu plata integrală sau în rate, iar livrările sunt programate să înceapă anul viitor, în februarie 2026.

Tesla introduce în România Model 3 Standard, noua versiune de bază a sedanului electric, iar aceasta se anunță a fi cea mai accesibilă opțiune pentru cei care vor să treacă la mobilitate electrică, potrivit .

Ce aduce nou Tesla Model 3 Standard pe piața locală

Modelul este prezentat drept cel mai ieftin vehicul din oferta Tesla, însă păstrează un pachet tehnic optimizat pentru eficiență și costuri reduse de utilizare. Sistemul electric oferă un consum WLTP de doar 13 kWh/100 km și o autonomie omologată de 534 km, valori care îl plasează printre cele mai eficiente vehicule din segment. Accelerarea de la 0 la 100 km/h are loc în 6,2 secunde, iar Tesla subliniază că mașina nu necesită revizii periodice sau schimburi de ulei.

Ce dotări standard include și cum arată interiorul

Versiunea Standard beneficiază de toate upgrade-urile recente introduse pe Model 3, fără eliminări hardware. Printre elementele importante se numără farurile adaptive controlate prin camere, hayonul electric hands-free, două porturi USB-C frontale de până la 65 W, alte două în spate și două pentru telefoane.

Interiorul folosește materiale textile noi, scaunele sunt reglabile electric și încălzite, iar plafonul panoramic din sticlă oferă o vizibilitate extinsă pentru pasagerii din spate. Spațiul de depozitare este generos: 594 litri în portbagajul principal, extensibil la 1.659 litri cu bancheta rabatată, plus încă 88 litri în portbagajul frontal.

Ce funcții software și de conectivitate primește Model 3 Standard

Ca orice Tesla modernă, modelul vine cu actualizări over-the-air, acces complet la aplicația Tesla și sisteme precum Sentry Mode, Dog Mode, control climatic de la distanță și deblocare prin telefon. Autopilot este inclus standard, iar hardware-ul este pregătit pentru viitorul Full Self-Driving (Supervizat), care va putea fi activat după aprobarea legislației europene.

Cât costă Tesla Model 3 Standard în România și când vin primele modele

Tesla a publicat lista de prețuri pentru România:

Model 3 Standard – 36.990 euro

Model 3 Premium Long Range RWD – 44.990 euro

Model 3 Premium Long Range AWD – 49.990 euro

Model 3 Performance – 57.490 euro

Comenzile se plasează online, iar livrările sunt programate pentru februarie 2026. Pentru cei interesați de leasing, rata lunară pentru versiunea Standard pornește de la 496 euro, în timp ce modelele superioare ajung la 600–765 euro pe lună.