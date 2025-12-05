B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ce cadouri nu se oferă de Sfântul Nicolae? Tradiții și semnificație

Ce cadouri nu se oferă de Sfântul Nicolae? Tradiții și semnificație

B1.ro
05 dec. 2025, 13:39
Ce cadouri nu se oferă de Sfântul Nicolae? Tradiții și semnificație
sursă foto: Unsplash
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Nicolae
  2. Cum este sărbătorit Sfântul Nicolae în România
  3. Obiceiuri și tradiții păstrate de generații
  4. Ce cadouri nu se oferă

Românii îl sărbătoresc pe 6 decembrie pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății și protector al copiilor, marinarilor și celor aflați în nevoie. Tradițiile, pelerinajele și obiceiurile specifice s-au păstrat de-a lungul generațiilor, iar credincioșii din toată țara marchează această zi prin rugăciune și gesturi simbolice.

Cine a fost Sfântul Nicolae

Sfântul Nicolae, arhiepiscop al Mirelor Lichiei (astăzi teritoriu din Turcia), a trăit în secolul al IV-lea și a rămas în istorie prin faptele sale de milostenie. Deși provenea dintr-o familie înstărită, a renunțat la averea moștenită pentru a-i ajuta pe cei săraci și pentru a duce o viață dedicată credinței.

Legenda spune că i-a protejat pe tineri, a salvat nevinovați condamnați pe nedrept și a oferit sprijin comunităților aflate în foamete sau suferință. De aceea, Sfântul Nicolae este și astăzi considerat simbolul dreptății și al generozității.

Cum este sărbătorit Sfântul Nicolae în România

În multe orașe, precum Brăila sau Galați, oamenii participă la pelerinaje și procesiuni religioase, purtând icoane, crenguțe de vâsc sau chiar fragmente din moaștele Sfântului Nicolae.

Credincioșii vin să se roage pentru sănătate, liniște în familie și protecție în anul care urmează.

Obiceiuri și tradiții păstrate de generații

Curățarea ghetuțelor rămâne cel mai cunoscut ritual. Copiii își lustruiesc încălțămintea în seara de 5 decembrie, cu speranța că Moș Nicolae le va aduce dulciuri sau cadouri. Dacă au fost mai puțin cuminți, pot găsi o nuielușă, un simbol vechi, care amintește de ideea de îndreptare.

Un alt obicei vechi este punerea ramurilor de pomi la înflorit. Dacă acestea înmuguresc până la Anul Nou, se spune că anul viitor va fi unul roditor.

Mai mult, în unele sate, cetele de feciori încep pregătirile pentru colindat, marcând astfel intrarea în perioada sărbătorilor de iarnă.

Ce cadouri nu se oferă

Tradiția spune că anumite obiecte nu ar trebui oferite de Sfântul Nicolae, deoarece aduc ghinion sau simbolizează rupturi în familie, conform Click. Printre acestea se numără:

  • obiectele tăioase sau ascuțite
  • lucrurile de culoare neagră
  • cravate, bijuterii sau produse cosmetice

În folclorul românesc, Sfântul Nicolae este cel care „vine pe un cal alb” și aduce primele ninsori. Tot în această zi sunt felicitați toți cei care poartă numele Nicolae, Nicoleta și derivatele acestora.

