Traian Avarvarei
05 dec. 2025, 14:02
Sursa foto: Ionuț Stroe / Facebook
Cuprins
  1. Petiție împotriva cotei minime de sportivi români în competiţiile naţionale
  2. Ce prevede legea contestată de oamenii din sport

Deputatul PNL Ionuț Stroe, fost ministru al Sportului, i-a adresat o petiție președintelui Nicușor Dan prin care i-a cerut să retrimită spre reexaminare în Parlament sau să atace la Curtea Constituțională legea care impune o cotă minimă de sportivi români în competiţiile naţionale. Petiția a fost semnată de reprezentanți ai marilor cluburi, între care FCSB, Dinamo, Rapid, CFR Cluj sau CSM București. Amintim că legea în cauză a fost inițiată de AUR, POT şi SOS România și stabileşte că 40% din sportivii din competiţiile naţionale trebuie să fie români.

Petiție împotriva cotei minime de sportivi români în competiţiile naţionale

„Am transmis Președintelui României, domnului Nicușor Dan, o petiție semnată de reprezentanți ai celor mai importante cluburi sportive din România. Mesajul principal e clar: legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor românești pe criterii de cetățenie trebuie oprită!

Printre alții, le mulțumesc pentru sprijin și pentru faptul că au semnat această petiție: Universitatea Craiova – Mihai Rotaru, Președinte CA Universitatea Craiova; CFR Cluj – Iuliu Mureșan, președinte; Dinamo – Andrei Nicolescu, președinte; FCSB – Mihai Stoica, Președinte CA; Oțelul Galați – Cristian Munteanu, președinte; FC Botoșani – Valeriu Iftime, patron FC Botoșani; Rapid – Dan Șucu, acționar majoritar; CSM București – Iulian Pâslaru, director general; Cristi Balaj – fost arbitru internațional și președinte de club; Vlad Enăchescu – jurnalist și team manager.

Am solicitat atât oficial, dar și public Președintelui României să retrimită legea spre reexaminare sau să o atace la Curtea Constituțională.
Cei mai mulți oameni din sport spun limpede că politicul nu are ce căuta în vestiar și că autonomia sportului trebuie respectată.

Petiția depusă la Cotroceni tratează deopotrivă aspecte juridice – constituționale și de drept european, dar și argumentele de natură sportivă pentru care o consider periculoasă și nepotrivită în sportul românesc.

Această lege nu protejează sportul românesc, ci dimpotrivă, îl slăbește și îl izolează internațional. Prin această lege, singurul criteriu în performanță, valoarea individuală a sportivului, este înlocuit cu o decizie politică arbitrară materializată prin procente și cote de cetățenie.
Pentru a se dezvolta, sportul românesc are nevoie de investiții, sprijin financiar, academii puternice pentru copii și juniori, școli de antrenori și management sportiv adevărate, facilități acordate investitorilor în sport, programe naționale și competiții sportive școlare, reguli europene corecte, liberă competiție și autonomie în raport cu decizia politică – nu de pașapoarte numărate în vestiar după bunul plac al parlamentarilor.

Când statul impune prin lege, după modelul țărilor nedemocratice, cine are voie să intre pe teren și cine nu, înseamnă că, în plan sportiv, am pierdut deja meciul ca națiune, cel puțin în competițiile europene.

Vă îndemn să susțineți și voi această cauză”, a transmis fostul ministru Ionuț Stroe, pe Facebook.

Ce prevede legea contestată de oamenii din sport

Amintim că, luna trecută, Camera Deputaților a adoptat, ca for decizional, o lege prin care ponderea sportivilor români participanți la competițiile naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă.

Proiectul de lege a fost inițiat de partidele așa-zis suveraniste și a trecut cu 239 de voturi „pentru”, 8 voturi „contra” și 33 de abțineri.

Legea prevede că „ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă”.

În comisiile de specialitate din Camera Deputaților a fost introdusă prevederea: „Federațiile sportive naționale au obligația să aibă propria strategie din care să reiasă creșterea procentuală a numărului de jucători români în primele eșaloane valorice”.

Încă de atunci Ionuț Stroe a criticat inițiativa: „Este o inițiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă și care, cel mai probabil, va fi întoarsă de la promulgare pentru reexaminare. Pentru că este o lege care discriminează cetățenii, inclusiv pe cei români, care limitează dreptul la muncă într-o țară membră a UE, este neconstituțională și afectează sportul românesc”.

