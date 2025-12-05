Ciclonul Casio a ajuns în România, provocând rafale de vânt puternice, în special în regiunile montane. În zonele montane înalte se așteaptă rafale de până la 110 km/h, iar în restul țării viteza vântului va varia între 45 și 70 km/h. Autoritățile au emis avertizări și recomandă precauție în zonele afectate.

Ciclonul Casio pune stăpânire pe România. De unde a pornit, inițial

Ciclonul Casio este un fenomen meteorologic de intensitate semnificativă, care a început să afecteze Europa de Est, inclusiv România. Acesta este caracterizat prin viteze ale vântului extrem de ridicate și condiții meteorologice instabile. Specialiștii în meteorologie monitorizează cu atenție evoluția acestuia pentru a oferi informații precise și la timp.

Vântul va avea intensificări vineri, 5 decembrie, în sud, centru și est, iar sâmbătă, 6 decembrie, în sudul și sud-estul țării, potrivit .

Originea ciclonului este asociată cu un sistem de presiune joasă care s-a dezvoltat în Atlanticul de Nord, deplasându-se rapid spre sud-est. Pe măsură ce a avansat, ciclonul Casio a adus precipitații și vânturi puternice, afectând mai multe țări din regiunea Balcanilor.

Zonele afectate de Ciclonul Casio și impactul asupra populației

Regiunile montane sunt cele mai afectate de Ciclonul Casio, cu vânturi care ating viteze de până la 110 km/h. Județele din Carpații Meridionali și Orientali au fost plasate sub de cod galben, iar locuitorii din aceste zone sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale.

Impactul asupra populației include întreruperi ale furnizării de energie electrică, dificultăți în transportul rutier și riscuri sporite de accidente datorate copacilor doborâți sau obiectelor purtate de vânt. Autoritățile locale colaborează cu echipele de intervenție pentru a minimiza efectele negative asupra comunităților.

Ce măsuri de siguranță recomandă autoritățile

Autoritățile au emis avertizări și recomandă populației să ia măsuri de precauție pentru a evita incidentele neplăcute. Printre acestea se numără asigurarea ferestrelor și ușilor, evitarea parcării autovehiculelor sub copaci și limitarea deplasărilor pe perioada rafalelor intense.

De asemenea, se recomandă pregătirea unor rezerve de apă și alimente neperisabile, în eventualitatea unor întreruperi prelungite de energie electrică sau acces limitat la magazine. Comunicațiile cu autoritățile locale sunt esențiale pentru a primi actualizări și instrucțiuni suplimentare.

Cum arată evoluția ciclonului

Conform prognozelor meteorologice, ciclonul Casio va continua să aibă impact asupra României în următoarele zile, cu o tendință de slăbire treptată a intensității vântului. Specialiștii avertizează, însă, că schimbările rapide ale condițiilor atmosferice necesită o monitorizare constantă.

Se preconizează că efectele ciclonului vor fi resimțite și în alte țări din Europa de Est, meteorologii fiind în alertă pentru a emite avertizări în timp util. Cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți și să rămână informați prin canalele oficiale de comunicare.