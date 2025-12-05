B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani

Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani

B1.ro
05 dec. 2025, 11:41
Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani
Sursa foto: wowbiz.ro
Cuprins
  1. Logodna și circumstanțele cazului
  2. Reclamațiile și evaluările DGASPC
  3. Logodna, doar o promisiune
  4. Cercetare penală

Daniel Cioabă, fratele lui Dorin Cioabă, supranumit „regele internațional al romilor”, este cercetat penal după ce și-ar fi logodit fiul minor de 16 ani cu o fată de 14 ani. Dosarul penal urmărește să stabilească dacă părinții au comis infracțiunea de determinare sau înlesnire a întreținerii de acte sexuale între minori.

Logodna și circumstanțele cazului

Adolescenții s-au logodit anul trecut, în cadrul unei ceremonii fastuoase. Daniel Cioabă susține că fiul său și fata s-au cunoscut pe internet și și-au dorit oficializarea relației, scrie turnulsfatului.ro.

„Această logodnă ține acel băiat sau acea fată, îi ține blocați ca să nu cumva să vină altcineva să intre și să facă un fel de logodnă. Iar ei pe perioada cât această logodnă, ei trăiesc o viață normală de prietenie”, a spus acesta.

După ceremonie, fata a plecat la părinții săi și s-a întâlnit doar ocazional cu partenerul ei. Ulterior, a rămas însărcinată.

Reclamațiile și evaluările DGASPC

O rudă a fetei a sesizat autoritățile, susținând că minora ar fi fost forțată să locuiască cu fiul lui Daniel Cioabă. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu a efectuat primele verificări.

„În urma evaluării s-a constatat că nu există nici o situație de risc. În cursul lunii noiembrie 2025 am fost sesizați din nou că minora în cauză este însărcinată dând naștere unui copil, motiv pentru care în prezent la nivelul instituției se reevaluează situația tuturor minorilor”, a declarat Radu Faloba, DGASPC Sibiu.

Logodna, doar o promisiune

Dorin Cioabă, fratele lui Daniel și liderul internațional al romilor, susține că logodna reprezintă doar o promisiune.

„Logodna aceasta, într-adevăr, ea se face cu mare fast, pentru că trebuie să aibă o siguranță familiile și să spună, domne, uite, a cheltuit foarte mulți bani la logodnă, înseamnă că viitorul copiilor este asigurat. Dar știm foarte bine că dacă te duci la starea civilă cu copil care are 14-15 ani, nimenea nu vrea să îți facă oficierea căsătoriei”, a spus el.

Cercetare penală

IPJ Sibiu confirmă că a fost începută cercetarea penală pentru determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale între minori. Dosarul este instrumentat sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Potrivit Parlamentului, este în dezbatere o lege care pedepsește cu până la 7 ani de închisoare determinarea căsătoriei unui minor prin constrângere, inducere în eroare sau abuz de autoritate.

Tags:
Citește și...
Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)
Eveniment
Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)
Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
Eveniment
Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
Fraudă de 108.000 de euro! Cum au fost păcăliți doi bătrâni și ce s-a întâmplat după
Eveniment
Fraudă de 108.000 de euro! Cum au fost păcăliți doi bătrâni și ce s-a întâmplat după
Bărbat înjunghiat mortal pe o stradă din Galați. Agresorul are 70 de ani
Eveniment
Bărbat înjunghiat mortal pe o stradă din Galați. Agresorul are 70 de ani
Pieton, lovit mortal de un motociclist de 23 de ani. Ce alcoolemie avea bărbatul
Eveniment
Pieton, lovit mortal de un motociclist de 23 de ani. Ce alcoolemie avea bărbatul
Ilie Bolojan s-a căsătorit. Premierul, ”dat de gol” de Ioana Dogioiu
Politică
Ilie Bolojan s-a căsătorit. Premierul, ”dat de gol” de Ioana Dogioiu
Indemnizații majorate la Aeroportul Otopeni, înainte de Sărbători. Noile sume depășesc cu mult veniturile din 2024
Eveniment
Indemnizații majorate la Aeroportul Otopeni, înainte de Sărbători. Noile sume depășesc cu mult veniturile din 2024
Tinerii din medii defavorizate pot beneficia gratuit de școala de șoferi. În ce constă programul și ce fel de permise pot fi obținute
Eveniment
Tinerii din medii defavorizate pot beneficia gratuit de școala de șoferi. În ce constă programul și ce fel de permise pot fi obținute
Accident într-un sens giratoriu din Oradea. Șoferul a zburat peste sens și peste alte două mașini (VIDEO)
Eveniment
Accident într-un sens giratoriu din Oradea. Șoferul a zburat peste sens și peste alte două mașini (VIDEO)
Munca nedeclarată pe platformele digitale, în vizorul ministerului Muncii. Ce măsuri au fost dispuse
Eveniment
Munca nedeclarată pe platformele digitale, în vizorul ministerului Muncii. Ce măsuri au fost dispuse
Catalin Drula
Ultima oră
11:59 - România, printre țările care ar putea interzice rețelele sociale copiilor sub 16 ani? Un specialist în industria securității cibernetice explică implicațiile
11:38 - Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este a șasea moțiune de când Bolojan este la Palatul Victoria (VIDEO)
11:28 - Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)
10:52 - INS: Economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, în primele nouă luni ale acestui an
10:39 - Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
10:35 - Fraudă de 108.000 de euro! Cum au fost păcăliți doi bătrâni și ce s-a întâmplat după
10:18 - Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele
10:07 - Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Doi candidați sunt umăr la umăr. Se schimbă clasamentul
10:02 - Patru drone militare neidentificate au zburat lângă avionul lui Zelenski la Dublin
09:50 - Bărbat înjunghiat mortal pe o stradă din Galați. Agresorul are 70 de ani