Daniel Cioabă, fratele lui Dorin , supranumit „regele internațional al romilor”, este cercetat penal după ce și-ar fi logodit minor de 16 ani cu o fată de 14 ani. Dosarul penal urmărește să stabilească dacă părinții au comis infracțiunea de determinare sau înlesnire a întreținerii de acte sexuale între minori.

Logodna și circumstanțele cazului

Adolescenții s-au logodit anul trecut, în cadrul unei ceremonii fastuoase. Daniel Cioabă susține că fiul său și fata s-au cunoscut pe internet și și-au dorit oficializarea relației, scrie turnulsfatului.ro.

„Această logodnă ține acel băiat sau acea fată, îi ține blocați ca să nu cumva să vină altcineva să intre și să facă un fel de logodnă. Iar ei pe perioada cât această logodnă, ei trăiesc o viață normală de prietenie”, a spus acesta.

După ceremonie, fata a plecat la părinții săi și s-a întâlnit doar ocazional cu partenerul ei. Ulterior, a rămas însărcinată.

Reclamațiile și evaluările DGASPC

O rudă a fetei a sesizat autoritățile, susținând că minora ar fi fost forțată să locuiască cu fiul lui Daniel Cioabă. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu a efectuat primele verificări.

„În urma evaluării s-a constatat că nu există nici o situație de risc. În cursul lunii noiembrie 2025 am fost sesizați din nou că minora în cauză este însărcinată dând naștere unui copil, motiv pentru care în prezent la nivelul instituției se reevaluează situația tuturor minorilor”, a declarat Radu Faloba, DGASPC Sibiu.

Logodna, doar o promisiune

Dorin Cioabă, fratele lui Daniel și liderul internațional al romilor, susține că logodna reprezintă doar o promisiune.

„Logodna aceasta, într-adevăr, ea se face cu mare fast, pentru că trebuie să aibă o siguranță familiile și să spună, domne, uite, a cheltuit foarte mulți bani la logodnă, înseamnă că viitorul copiilor este asigurat. Dar știm foarte bine că dacă te duci la starea civilă cu copil care are 14-15 ani, nimenea nu vrea să îți facă oficierea căsătoriei”, a spus el.

Cercetare penală

IPJ Sibiu confirmă că a fost începută cercetarea penală pentru determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale între minori. Dosarul este instrumentat sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Potrivit Parlamentului, este în dezbatere o lege care pedepsește cu până la 7 ani de închisoare determinarea căsătoriei unui minor prin constrângere, inducere în eroare sau abuz de autoritate.