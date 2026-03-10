B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » De ce nu este recomandat să bei suc de fructe pe stomacul gol? Iată ce spun nutriționiștii

De ce nu este recomandat să bei suc de fructe pe stomacul gol? Iată ce spun nutriționiștii

Selen Osmanoglu
10 mart. 2026, 14:58
De ce nu este recomandat să bei suc de fructe pe stomacul gol? Iată ce spun nutriționiștii
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce se întâmplă în organism când bei suc pe stomacul gol
  2. Diferența dintre sucul de fructe și fructele întregi
  3. Atenție la cantitatea de suc consumată
  4. Cum poți include sucul într-un mic dejun echilibrat
  5. Cine ar trebui să evite sucul pe stomacul gol

Pentru multe persoane, un pahar de suc de fructe este alegerea preferată pentru începutul zilei. Deși sucul natural conține vitamine și antioxidanți, nutriționiștii avertizează că nu este cea mai bună opțiune dacă este consumat pe stomacul gol, fără alte alimente. Specialiștii spun că acest obicei poate provoca fluctuații ale glicemiei și senzație rapidă de foame.

Ce se întâmplă în organism când bei suc pe stomacul gol

Sucul de fructe conține zaharuri naturale, dar spre deosebire de fructele întregi, nu are aproape deloc fibre. Acestea sunt importante pentru digestie și pentru menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge, scrie Click.

Potrivit nutriționiștilor citați de publicația EatingWell, atunci când sucul este consumat singur, organismul absoarbe zahărul mult mai rapid. Acest lucru poate provoca o creștere bruscă a glicemiei, urmată de o scădere rapidă a energiei.

În aceste condiții pot apărea mai multe efecte:

  1. creșterea rapidă a glicemiei
  2. senzația de foame la scurt timp după consum
  3. oboseală sau lipsă de energie
  4. poftă de gustări dulci mai devreme în cursul zilei

De asemenea, sucurile citrice, precum cel de portocale sau de grapefruit, pot provoca arsuri gastrice sau reflux acid dacă sunt consumate dimineața, pe stomacul gol.

Diferența dintre sucul de fructe și fructele întregi

Una dintre cele mai importante diferențe dintre sucul de fructe și fructele consumate în forma lor naturală este conținutul de fibre.

În procesul de stoarcere a fructelor, o mare parte din fibre se pierde. Fibrele sunt esențiale pentru sănătatea digestivă, pentru menținerea senzației de sațietate și pentru reglarea nivelului de zahăr din sânge.

În plus, atunci când mănânci un fruct întreg, procesul de mestecare contribuie la instalarea senzației de sațietate. În cazul sucului, acest lucru nu se întâmplă, motiv pentru care multe persoane se simt flămânde mai repede după ce îl consumă.

Atenție la cantitatea de suc consumată

Mulți oameni beau mai mult suc decât își dau seama. Un pahar obișnuit poate conține două sau chiar trei porții de suc, ceea ce înseamnă și o cantitate mai mare de zahăr și calorii.

Specialiștii recomandă ca o porție normală de suc de fructe să fie între 120 și 240 ml. Pentru a evita consumul excesiv, este util să măsori porția și să observi cât înseamnă aceasta în paharul pe care îl folosești.

Cum poți include sucul într-un mic dejun echilibrat

Sucul de fructe nu este neapărat un aliment nesănătos, însă modul în care este consumat este foarte important.

Nutriționiștii recomandă ca acesta să fie parte dintr-un mic dejun complet. De exemplu, poate fi consumat alături de alimente bogate în proteine, precum ouă, iaurt grecesc sau brânzeturi slabe.

De asemenea, este util să adaugi și fibre în farfurie, prin alimente precum fulgi de ovăz, pâine integrală, fructe proaspete, nuci sau semințe.

Este important și să alegi suc 100% natural, fără zahăr adăugat, siropuri sau arome artificiale.

Cine ar trebui să evite sucul pe stomacul gol

Există anumite persoane pentru care consumul de suc dimineața, fără alte alimente, poate provoca probleme. Printre acestea se numără:

  1. persoanele cu diabet sau prediabet
  2. cei care suferă de reflux gastric
  3. persoanele care încearcă să își controleze greutatea
  4. cei care au probleme digestive

În aceste situații, fructele întregi sunt de cele mai multe ori o alegere mai bună.

Sucul de fructe poate face parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă nu este recomandat să fie consumat singur, pe stomacul gol. Pentru a beneficia de nutrienții pe care îi conține, specialiștii recomandă consumul în cantități moderate și alături de un mic dejun echilibrat, care să includă proteine, fibre și grăsimi sănătoase.

