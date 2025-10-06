România a pierdut miliarde din PNRR și riscă să mai piardă câteva sute de milioane din cauza incompetenței și corupției din administrația locală.

Ce bani din PNRR riscăm să mai pierdem

Deja șapte miliarde din PNRR și riscăm să mai pierdem alte câteva sute de milioane pentru că primăriile nu s-au ocupat de investițiile în digitalizarea administrației, respectiv în rețelele de utilități. Sute de kilometri de canalizare și apă au fost scoase din PNRR, pentru că primarii în trei ani nici măcar 30% din proiecte.

500 de milioane de euro au fost alocate digitalizării arhivelor din primării, semnăturii electronice, plății taxelor și impozitelor online și aplicațiilor mobile pentru interacțiunea cu oamenii. Numai că primarii și oamenii din subordine nu s-au ținut de treabă.

Alte 600 de milioane de euro au fost alocate pentru introducerea canalizării și a apei potabile în zeci de localități. De aici se vor pierde 355 de milioane.

Mai mult, dacă nu terminăm proiectele începute, vom plăti și penalizări. „278 de milioane de euro, dacă nu se îndeplinește niciun fel de țintă”, a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului.

„Dacă facem depresie la fiecare pierdere, nu mai suntem capabili să mergem mai departe. Deci nu facem depresie din asta”, spune Liviu Juncu, administratorul public al orașului Lehliu Gară, pentru .

Cum a devenit PNRR sursă de îmbogățire pentru unii primari

În schimb, pe unde au mai mișcat proiectele de investiții, beneficiarii se pare că au fost chiar afaceriști sau oameni din administrația locală.

Unii primari fac investiții al căror randament se dublează sau triplează după ce utilitățile ajung la terenurile lor, în loc ca de finanțare să beneficieze oamenii care n-au apă sau canalizare.

În Lehliu Gară, de exemplu, proiectul s-a blocat din cauza contestațiilor licitației. Procentul de implementare e fix 0%, așa că cel mai probabil va pierde finanțarea din PNRR pentru că nu va putea fi implementat până la termenul limită de august 2026.

URBAN SA e firma care a aplicat pentru două proiecte de introducere a utilităților în oraș și județ. Prima ar fi trebuit să aducă apă și canalizare în oraș, a doua să conecteze la utilități familiile nevoiașe din trei comune și municipiu.

Prima e avansată și controversată, pentru că va aduce utilități la terenurile unde au investiții fostul administrator al orașului – care acum e chiar primar – cumnat cu șeful de la URBAN, cel care a făcut propunerea de proiect.

Al doilea este în derulare și este executat de firma de casă a președintelui Consiliului Județean, și el afin cu un deputat care a investit în afacerea cu terenuri a primarului, explică Pro TV.