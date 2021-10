DENT ESTET își continuă extinderea la nivel național și deschide o nouă clinică stomatologică, în Ploiești, în urma unei investiții totale de 1,7 milioane de euro

Grupul DENT ESTET ajunge la un portofoliu de 12 clinici stomatologice în 5 mari orașe din țară

Clinica din Ploiești pune la dispoziție servicii integrate de medicină dentară, în 10 cabinete moderne destinate adulților și copiilor

Noua clinică dentară reunește o echipă multidisciplinară de medici și este dotată cu tehnologie de ultimă generație

DENT ESTET extinde în Ploiești parteneriatul cu Asociația Magic, în cadrul programului MagicHELP

București, 28 septembrie 2021: Grupul DENT ESTET, parte a sistemului medical MedLife, a inaugurat o nouă clinică stomatologică, în Ploiești, ajungând, astfel, la un portofoliu de 12 clinici în 5 mari orașe din țară, după o investiție totală de aproximativ 1,7 milioane de euro.

“După un 2020 cu restricții, în care ne-am concentrat să oferim pacienților condiții depline de siguranță în toate clinicile grupului și accesul la tratamente performante, rapide și nedureroase, anul 2021 este, fără îndoială, un an al dezvoltării grupului, pe toate planurile. Deschiderea unei noi unități în Ploiești are, pentru noi, o încărcătură emoțională deosebită și un istoric aparte, fiind o întoarcere la rădăcini, în orașul în care am crescut”, spune dr. Oana Taban, CEO și fondator DENT ESTET. “Suntem încântați că putem contribui la sănătatea dentară a comunității din care provenim și că pacienții din Ploiești se vor putea bucura de avantajele oferite de tehnologia digitală existentă în acest moment în lume și de tratamente și servicii de excelență, așa cum se regăsesc în țări precum Statele Unite și Europa“.

Prin accesarea serviciilor disponibile în noua clinică DENT ESTET din Ploiești, care are o suprafață totală de 455 mp și este dotată cu 10 cabinete moderne, pacienții vor beneficia de siguranța unui diagnostic corect și complet, abordarea multidisciplinară și personalizată a fiecărui caz, tehnologie laser pentru tratamente minim-invazive și fără durere, precum și transparență și comunicare, ce contribuie la creșterea stării de confort, atât pentru adulți, cât și pentru copii.

“Conceptul de servicii medicale integrate înseamnă tratamente disponibile pentru pacienți în toate ramurile medicinei dentare. A integra înseamnă ca, pe lângă terapie, oferim prevenție și urmărirea respectării întregului plan de tratament. Numai așa putem să fim siguri că pacientul va beneficia de toate serviciile de care are nevoie pentru a rezolva situația cu care se confruntă. În plus, serviciile de sănătate orală trebuie să fie integrate cu cele necesare asigurării sănătății generale a organismului. DENT ESTET reușește să îmbine cu succes toate aceste aspecte. Este de admirat, de asemenea, forța cu care DENT ESTET reușește să-și dezvolte oamenii, lucru care se reflectă și în tratamente oferite pacienților clinicilor stomatologice“, a declarat dr. Nicolae Marcu, Director Operațiuni și Sănătate MedLife Group, prezent la evenimentul de inaugurare de la Ploiești.

DENT ESTET aduce la Ploiești tehnologie de ultimă generație și o echipă multidisciplinară de medici

Unul dintre principalii diferențiatori DENT ESTET este echipa de medici, capabilă să ofere pacienților tratamente integrate și soluții personalizate. Grupul de clinici stomatologice crede în cultura de “sharing”, care se traduce prin programe de mentorat, cursuri și traininguri oferite tinerilor specialiști, precum și schimburi de experiență și know how, toate puse la dispoziție echipei din Ploiești.

“În DENT ESTET, angajamentul pe care ni-l asumăm față de medici este la fel de important precum cel pentru pacienți. Investim constant în educația și pregătirea medicilor noștri, prin programe de specializare și perfecționare profesională, dar și prin asigurarea tehnologiei de ultimă generație, cu care putem oferi pacienților tratamentele performante de care aceștia au nevoie. Împreună cu MedLife, o companie cu care împărtășim misiunea de a pune mereu nevoile pacienților și ale medicilor în centrul activității, investim în oameni, pentru oameni”, a mai adăugat dr. Oana Taban.

Clinica din Ploiești este dotată cu aceeași tehnologie digitală high-tech, disponibilă în toate celelalte 11 clinici DENT ESTET din București, Sibiu, Timișoara și Brașov. Investiția în echipamente performante, selectarea atentă a echipei medicale și formarea continuă a acesteia oferă pacienților garanția că vor primi un diagnostic corect și imediat, tratamente dentare eficiente, într-un mediu confortabil și sigur.

Printre echipamentele de ultimă generație disponibile în Ploiești se numără: laserul WaterLase®, una dintre cele mai avansate tehnologii stomatologice laser disponibile la nivel mondial, care folosește energia laserului și a apei; laserul stomatologic EPIC BIOLASE, o inovație în stomatologia digitală, care contribuie la tratamente sigure și precise, dar mai ales crește confortul pacientului, reducând semnificativ durerea și numărul de vizite la medicul stomatolog; dispozitivul Velscope pentru depistarea cancerului oral în doar 2 minute; scannerul intra-oral 3Shape Trios Real Color, care reduce timpul de tratament; tomografia computerizată CBCT de la KaVo OP 3D™, cea mai înaltă tehnologie digitală, cu acuratețe maximă în diagnosticarea unei afecțiuni maxilo-faciale; microscopul electronic LEICA M320 F12, folosit în tratamentele endodontice pentru salvarea dintelui, dar și în tratamentul cariilor pentru un maxim de precizie și control.

Facem Ploieștiul să zâmbească

“Implicarea socială este una dintre cele mai mari preocupări ale noastre, deoarece misiunea DENT ESTET a fost dintotdeauna să ofere acces la sănătate”, menționează dr. Oana Taban. Astfel, odată cu deschiderea clinicii din Ploiești, grupul de clinici stomatologice, recent intrat în Rețeaua Solidarității MagicHELP, a extins parteneriatul cu Asociația Magic și în acest oraș.

Accesând aplicația MagicHELP, beneficiarii programului – copiii cu afecțiuni grave sau cronice și familiile acestora – pot opta pentru consultații și tratamente de profilaxie (detartraj, fluorizare), endodontice (tratamente de canal), parodontale și ortodontice – gratuit sau cu discount, inclusiv în clinica din Ploiești, alături de clinicile DENT ESTET 4 KIDS din București și Sibiu.

Totodată, pentru a marca misiunea sa de a le aduce ploieștenilor un zâmbet sănătos și estetic, DENT ESTET i-a surprins cu zâmbetul pe buze, într-o serie de fotografii stradale, în locuri emblematice ale orașului. Colecția de zâmbete poate fi descoperită într-o expoziție chiar în cadrul clinicii, dar și pe pagina de Facebook a companiei.

DENT ESTET își continuă strategia de extindere la nivel național

DENT ESTET a reconfirmat poziția de lider pe piața de medicină dentară din România, înregistrând în primele șase luni ale anului 2021 o cifră de afaceri de 46 de milioane de lei, în creștere cu 60% față de primul semestru al anului 2020.

Aceste rezultate reprezintă o validare a veniturilor raportate în primul trimestru al anului, peste nivelul bugetat la începutul exercițiului financiar. Totodată, ele certifică gradul de dezvoltare și performanțele financiare atinse de grupul de clinici stomatologice în ultimii cinci ani, după ce, în 2016, s-au pus bazele unui parteneriat solid cu MedLife, cel mai mare operator privat de sănătate din România.

DENT ESTET își va continua strategia de extindere la nivel national, pentru că unul dintre obiectivele asumate a fost asigurarea accesului cât mai multor români, din toate regiunile țării, la servicii de excelență, dar și oferirea unei experiențe în cabinetul stomatologic,

„Ne așteaptă noi provocări și premiere în 2021. Avem un interes continuu pentru deschiderea de clinici și ne dorim să rămânem un pol de atracție pentru noi achiziții, dar atenția noastră primară rămâne îndreptată asupra oamenilor. Echipa de medici este cea mai valoroasă investiție DENT ESTET”, a mai spus dr. Oana Taban.

Despre DENT ESTET

Grupul DENT ESTET a fost înființat în anul 1999, iar în prezent este lider de piață în domeniul serviciilor de medicină dentară din România. În cei 22 de ani de existență, echipa s-a extins la un număr de 350 de specialiști, dintre care peste 130 sunt medici. Aceștia au tratat de-a lungul timpului peste 130.000 de pacienți.

DENT ESTET deține 12 clinici stomatologice multidisciplinare în București, Timișoara, Sibiu, Brașov și Ploiești, destinate tuturor categoriilor de vârstă, 3 divizii de excelență unice în România (Implant Division, Esthetic Division și Advanced Orthodontic Division), primul laborator de tehnică dentară digitală Aspen și 3 studiouri foto digitale specializate Future Smile Studio. Toate acestea reunesc un număr de 72 de săli de tratament echipate la standarde hi-tech, pe o suprafață totală de 3.600 de metri pătrați, care includ și 3 săli de chirurgie complet utilate. DENT ESTET oferă o experiență integrată prin cele trei centre de imagistică și radiologie complet digitalizate, care includ aparate de tomografie computerizată (CBCT).

Recunoscut pentru contribuția la dezvoltarea domeniului stomatologic privat din țara noastră, grupul de clinici DENT ESTET a inaugurat, în 2017, prima clinică dentară complet digitalizată din România și cel mai mare centru Planmeca Digital Academy.

Printre inovațiile majore aduse pe piața din România se numără DENT ESTET 4 KIDS (2008) și DENT ESTET 4 TEENS (2012), primele clinici stomatologice din România și din Estul Europei dedicate exclusiv copiilor și adolescenților și, nu în ultimul rând, Asociația Dental Office Managers (ADOM), sub umbrela căreia se desfășoară cursurile primei școli de manageri dedicați clinicilor de medicină dentară.

Din anul 2016, DENT ESTET face parte din grupul MedLife, cel mai mare operator privat de servicii medicale din țara noastră.

Despre Sistemul Medical MedLife

Sistemul Medical MedLife a pornit acum 26 de ani, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de

sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică si experimentată de management, a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider detașat în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continua să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale în tehnologie și infrastructură. Crează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.