Cum a slăbit Andreea Marin 20 de kilograme: „Nu există scuze și nu există nu se poate dacă respecți grija față de tine” (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
26 feb. 2026, 23:54
Andreea Marin. Sursa Foto: Captură Video - un PODCAST misto By Bursucu' / YouTube
Cuprins
  1. Andreea Marin: Și în natură pot face sport, nu există scuze
  2. Andreea Marin: Hrană cât mai simplă și sănătoasă, fără combinații prea complicate

Andreea Marin a dezvăluit că în doi ani a reușit să slăbească 20 de kilograme cu ajutorul unui nutriționist. Acum nu mai ține o dietă propriu-zis, dar are grijă să mănânce preparate cât mai simple și sănătoase și face sport regulat. De asemenea, când mai are timp, merge la saună sau la masaj.

Andreea Marin: Și în natură pot face sport, nu există scuze

„Care e nivelul de efort pentru sport? Moderat, circuite cu mișcări variate și de intensități diferite, altfel mă plictisesc, caut să lucrez pentru toate grupele de mușchi, nu îmi propun, însă, să fac performanță, doar vreau să fiu sănătoasă, să arăt civilizat și la 51 de ani, dar și mai târziu, să mă simt bine în pielea mea, cu tonus și energie bună. Să fiu în echilibru minte, trup și suflet. Vreau să fiu longevivă, dar nu cu orice preț, îmi doresc mai ales să trăiesc într-o stare cât mai bună, pe picioarele mele. Calitatea vieții contează, nu doar lungimea ei.

Ce include rutina mea? Mișcare, dacă nu am sală la îndemână, în natură pot face sport chiar mai bine, nu există scuze și nu există nu se poate dacă te mobilizezi și respecți grija necesară față de tine, dacă vrei să fii bine, știind ca orice obții bun în viață se face doar cu efort. Cel puțin eu nu sunt norocoasa căreia să-i fi căzut vreodată norocul în brațe din cer”, a scris Andreea Marin, pe Facebook.

Andreea Marin: Hrană cât mai simplă și sănătoasă, fără combinații prea complicate

Vedeta a explicat apoi că mănâncă sănătos, a renunțat aproape complet la zahăr și doar ca o excepție mai gustă ceva dulce.

„Apoi hrană cât mai simplă și sănătoasă, fără combinații prea complicate, fără multe feluri de mâncare și ingrediente variate, cât mai puțin zahăr, dar nu mai țin de mult timp o dietă, doar mă mențin, și să nu uităm că, mai ales în vacanțe, micile plăceri contează, doar am grijă să respect și aici principiul moderației. Atenție! Excepțiile trebuie să rămână excepții, nu să devină obicei. Când mi-e poftă, gust o felie mai mică, nu caut să mănânc tot tortul.

Am slăbit, în 2 ani, deci încet, dar durabil, 20 de kilograme cu ajutorul nutriționistului și am înțeles ce și cum poate corpul meu, ne-am împrietenit, îl respect și păstrez câteva simple principii sănătoase învățate. Apoi, când am timp, adaug în rutina mea și câte o saună sau un masaj, viața mea e plină de energie, de efort fizic și mental susținut, așa că am nevoie de relaxare din când în când”, a mai scris Andreea Marin.

