Eveniment » Au fost emise mesaje RO-Alert, după detectarea unei ținte aeriene. Avertisment privind posibile obiecte căzute din spațiul aerian

Au fost emise mesaje RO-Alert, după detectarea unei ținte aeriene. Avertisment privind posibile obiecte căzute din spațiul aerian

Ana Maria
26 feb. 2026, 19:44
Au fost emise mesaje RO-Alert, după detectarea unei ținte aeriene. Avertisment privind posibile obiecte căzute din spațiul aerian
Cuprins
  1. Alertă la granița României! De ce au fost trimise mesajele RO-Alert în Tulcea
  2. Ce recomandări au primit oamenii din zonele vizate
  3. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte în județul Tulcea

Alertă la granița României! Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, joi după-amiază, două mesaje de tip RO-Alert, după ce autoritățile au semnalat riscul ca obiecte provenite din spațiul aerian să ajungă pe teritoriul României, în contextul atacurilor desfășurate în Ucraina.

Potrivit unor informații, Statul Major al Forțelor Aeriene a identificat o țintă aeriană în zona de nord-est a județului, situație care a determinat transmiterea rapidă a avertizărilor către populație.

Alertă la granița României! De ce au fost trimise mesajele RO-Alert în Tulcea

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a explicat că notificările au fost emise imediat după informările primite din partea structurilor militare responsabile cu supravegherea spațiului aerian.

Menţionez ca aste mesaje sunt transmise în urma notificărilor primite din partea Statului Major al Forţelor Aeriene şi sunt emise de către IGSU, astfel lanţul de transmitere a informaţiei este mai scurt”, au precizat oficialii ISU Tulcea.

Ulterior, autoritățile au revenit cu o nouă alertă, după confirmarea existenței unei ținte aeriene monitorizate în apropierea graniței României cu Ucraina.

În urmă cu câteva minute a fost emis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea prin care populaţia din zona acoperită a fost informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian în urma observării unor ţinte în apropiere de graniţa României cu Ucraina. Mesajul de informare şi avertizare transmis populaţiei de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă este urmare a notificări primită din partea Statului Major al Forţelor Aeriene care are rolul de a monitoriza şi supraveghea graniţele ţării noastre”, anunţa, joi după-amiază, ISU Tulcea, potrivit Știripesurse.

Ce recomandări au primit oamenii din zonele vizate

Autoritățile le-au cerut cetățenilor să trateze cu seriozitate mesajele primite și să respecte măsurile de siguranță indicate, fără a intra în panică.

De asemenea, îndemnăm populaţia să fie precaută, iar dacă observă obiecte ce cad din spaţiul aerian ori altceva ce le poate pune în pericol siguranţa şi integritatea, ori dacă au nevoie de ajutor şi informaţii să apeleze cu încredere numărul unic de urgenţă 112. Mesajele RO-Alert sunt transmise populaţiei pentru a informa în primul rând, şi pentru a ridica nivelul de siguranţă al cetăţenilor”, a arătat sursa citată.

Ce s-a întâmplat cu o zi înainte în județul Tulcea

Nu este primul episod de acest fel. Miercuri seară, locuitorii din județ au fost alertați după atacurile rusești desfășurate pe malul ucrainean al Dunării.

Atunci au fost înregistrate patru apeluri la 112, iar Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, în zona localității Sfântu Gheorghe. Aparatul a părăsit ulterior teritoriul național în apropiere de Sulina, fără ca populația să fie pusă în pericol.

Situația generată de RO-Alert Tulcea obiecte din spațiul aerian apare pe fondul intensificării atacurilor din sudul Ucrainei, în apropierea graniței României.

