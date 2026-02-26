O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs joi, în jurul prânzului, în zona Bâlea Lac, pe fondul încălzirii accentuate a vremii. Momentul desprinderii zăpezii de pe versant a fost filmat de turiști, iar imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele sociale.

Unde și cum s-a produs avalanșa

Imaginile realizate de un turist arată cum masa de zăpadă a coborât violent pe versant, pe o distanță estimată la peste 300 de metri. Din fericire nicio persoană nu a fost surprinsă în .

Incidentul a avut loc într-o zonă frecventată de pasionații de munte, cunoscută pentru pantele sale abrupte și expunerea ridicată la astfel de fenomene, mai ales în perioadele cu variații bruște de temperatură.

Salvamontiștii avertizează că pericolul nu a trecut, întrucât stratul de zăpadă din zonă este instabil după ninsorile consistente din ultimele zile. La altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de avalanșă este evaluat la nivelul 4 din 5, unul considerat ridicat. Reprezentanții atrag atenția că încălzirea vremii favorizează desprinderi spontane, chiar și în zone unde, aparent, stratul de zăpadă pare stabil, relatează Adevărul.

Ce recomandări primesc turiștii și schiorii

Zona Bâlea Lac continuă să atragă numeroși turiști și practicanți ai sporturilor de iarnă, însă autoritățile recomandă evitarea traseelor alpine și a pantelor abrupte. Cei care aleg să urce sunt sfătuiți să se informeze temeinic și să nu forțeze trasee pentru care nu au experiența necesară.

Șeful , Dan Popescu, a explicat amploarea fenomenului: „Avalanșa s-a produs în zona Șaua Doamnei – Steagul lui Condurat, în locul cunoscut de montaniarzi sub denumirea de „La balcoane”. Pe alocuri, zăpada măsoară până la 2 metri grosime. Stratul dislocat este de aproximativ 350 de metri lățime. Chiar dacă a avut loc o avalanșă, riscul se menține. Stratul de zăpadă este în continuare instabil, iar în condițiile actuale se pot produce noi desprinderi”.