Cutremur de 4,4 în Vrancea, joi seară. Cel mai puternic seism al zilei

Flavia Codreanu
26 feb. 2026, 20:17
Cutremur de 4,4 în Vrancea, joi seară. Cel mai puternic seism al zilei
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cutremur în Vrancea de 4,4 pe scara Richter s-a produs joi seară, la ora 19:21. Seismul a fost cel mai puternic dintr-o serie de trei seisme consecutive care au avut loc în aceeași regiune pe parcursul zilei de astăzi, 26 februarie. 

Cutremur în Vrancea: Cel mai puternic seism al zilei, resimțit joi seară

Potrivit digi24, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a anunțat că seismul de joi seară a avut loc la o adâncime de 120 de kilometri. Având o magnitudine de 4,4, acesta a fost resimțit în mai multe orașe importante din apropiere, precum Focșani (39 km distanță), Buzău (76 km), Bacău (83 km) și Brașov (88 km). Mișcarea pământului a fost raportată de localnicii din zona Moldovei și din sud-estul Transilvaniei, însă nu au fost înregistrate pagube materiale sau victime.

Alte două cutremure raportate în cursul zilei

Evenimentul de joi seară a fost precedat de alte două seisme mai slabe, înregistrate în cursul nopții și al dimineții. Primul cutremur s-a produs la scurt timp după miezul nopții, la ora 00:31, în județul Buzău, având o magnitudine de 2,7 pe scara Richter. Câteva ore mai târziu, la ora 05:37, un al doilea seism de intensitate redusă a avut loc tot în județul Vrancea. Acesta din urmă a avut o magnitudine de 3,3 și s-a produs la o adâncime similară, de aproape 120 de kilometri, fiind resimțit în apropierea orașelor Focșani și Buzău.

