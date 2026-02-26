B1 Inregistrari!
Restricții de trafic la Fântâna Miorița după o surpare. Ce impact are șantierul Magistralei 6 asupra circulației

Iulia Petcu
26 feb. 2026, 22:07
Restricții impuse în zona Gării Băneasa – Fântâna Miorița. Sursa foto: magistrala 6/YouTube
Cuprins
  1. Unde au fost impuse restricțiile și ce artere sunt afectate
  2. Ce probleme au apărut anterior pe DN1, în contextul lucrărilor

Traficul din nordul Capitalei a fost afectat joi de apariția unei surpări în carosabil, în apropierea șantierului Magistralei 6 de metrou. Autoritățile au impus restricții imediate, iar șoferii sunt avertizați să circule cu prudență în zonă.

Unde au fost impuse restricțiile și ce artere sunt afectate

Potrivit unui anunț al Brigada Rutieră, circulația a fost restricționată în zona Fântâna Miorița, ca urmare a unei surpări apărute în partea carosabilă. Măsura a fost luată în apropierea șantierului aferent stației de metrou din cadrul Magistralei 6, informația fiind transmisă de Agerpres.

Concret, traficul este limitat pe strada Tipografilor, între Șoseaua București-Ploiești și Bulevardul Poligrafiei, precum și pe banda întâi a DN1. Restricția de pe Șoseaua București-Ploiești se aplică pe sensul dinspre Fântâna Miorița către stația STB Gara Băneasa, relatează Antena3.

Autoritățile anunță că, în prezent, se desfășoară verificări tehnice pentru stabilirea cauzelor care au dus la surparea carosabilului. Scopul intervențiilor este identificarea rapidă a soluțiilor necesare pentru refacerea porțiunii afectate și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Până la finalizarea acestor proceduri, Brigada Rutieră recomandă șoferilor să adapteze viteza, să păstreze distanța de siguranță și să respecte semnalizarea temporară, precum și indicațiile polițiștilor rutieri prezenți în zonă.

Ce probleme au apărut anterior pe DN1, în contextul lucrărilor

La începutul lunii februarie, Metrorex anunța avansul lucrărilor la Magistrala 6, cu scutul „Sfânta Maria” ajuns în viitoarea stație Gara Băneasa. Totodată, scutul „Sfânta Ana” parcurgea peste 1.600 de metri de tunel și monta peste 1.000 de inele, apropiindu-se de aceeași zonă.

În paralel, șantierul a generat dificultăți majore în trafic, mai ales pe DN1, în zona Liceului Francez. Au fost semnalate inclusiv accidente, pe fondul reconfigurării carosabilului și al semnalizării deficitare, ceea ce a determinat intervenția CNAIR.

„Reprezentanții CNAIR, care s-au deplasat la fața locului, au pus în vedere antreprenorilor să respecte planurile de semnalizare avizate, să suplimenteze semnalizarea verticală pe zona mediană a DN1 și să refacă marcajul longitudinal și de direcționare. Li s-a mai solicitat imperativ antreprenorilor să asigure o protecție suplimentară a parapetului median în zona joncțiunii cu parapetul temporar și coborârea capătului lisei parapetului metalic în unghi de 45 de grade”, a transmis CNAIR, potrivit B365.

